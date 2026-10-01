İkinci el araç pazarında fiyatlara meydan okuyorlar: İşte zam fırtınasına kafa tutan 5 otomobil

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İstanbul
İkinci el otomobil pazarında fiyatlara zam geleceği iddiası gündeme geliyor. Pandemiden 2026’ya kadar pek çok ikinci el otomobil fiyatı fırladı. Ancak aralarından nadir olanlar zam görse bile diğer araçlara göre ucuz kaldı. Araştırmalarda 5 otomobilin oranları dikkat çekti.
Bölgesel gerilimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş trendi ön görülüyor. Enflasyon, fiyat belirleme krizi özellikle ABD’de ikinci el otomobil pazarını şiddetli vurdu. iSeeCars tarafından yapılan son bir araştırmaya göre her 9, üç yıllık ikinci el otomobilden 8’i artık 20.000 doların üzerinde satılıyor.
Ortalama olarak, üç yıllık ikinci el otomobillerin fiyatları 2019'dan bu yana %38,2 oranında arttı. Sıfır otomobil kampanyaları ve talep durgunluğu Türkiye’de ise ikinci el yakın yıllara ait modelleri 850 bin TL üstü seviyesine çekiyor.
Araştırmaya göre ikinci el otomobil fiyatlarına zamlar devam edecek algısını ortadan kaldıracak 5 otomobil dikkat çekti.
2023 Subaru Crosstrek
2019'dan bu yana ortalama ikinci el otomobil fiyatı 9.000 dolar artmış olsa da iSeeCars'a göre 2023 model bir Subaru Crosstrek'in fiyatı bugün, 2019'da 2016 model bir Crosstrek'in fiyatından sadece yaklaşık 3.500 dolar daha yüksek. Bu, son birkaç yılda sadece %16,5'lik bir artış anlamına geliyor ve tüm ikinci el otomobil piyasasındaki ortalama artışın yarısından daha az.
2023 Tesla Model X
Üç yıllık bir Model X'in ortalama fiyatı son yedi yılda hatta önemli ölçüde düştü. iSeeCars verilerine göre, 2019'da 2016 model bir Tesla Model X'in ortalama fiyatı 75.554 dolardı. Bugün ise 2023 model bir Model X'in ortalama fiyatı sadece 62.689 dolar. Yaklaşık 13.000 dolarlık bu fiyat düşüşü, ortalama fiyatta bir %17'lik azalmayı temsil ediyor.
2023 Hyundai Loniq 5
Örneğin, 2025 yılında Hyundai, 2026 model Ioniq 5'in fiyatını yaklaşık 10.000 dolar düşürdü ve Cumhuriyetçiler tarafından uzun süredir devam eden elektrikli araç vergi indirimi kaldırıldıktan sonra bile 2025 modelleri için 7.500 dolarlık nakit teşvikini sürdürdü. Sonuç olarak, yeni bir 2027 Hyundai Ioniq 5'in başlangıç fiyatı, 2023'teki 42.785 dolara kıyasla sadece 36.600 dolar oldu.
2023 Volvo XC90
iSeeCars'a göre, üç yıllık bir XC90'ın ortalama fiyatı, hepimizin henüz genç ve deneyimsiz olduğu 2019 yılından bu yana sadece %2,8 gibi cüzi bir oranda arttı. O zamanlar, 2016 model bir Volvo XC90 için yaklaşık 38.710 dolar ödemeyi bekleyebilirdiniz, bugün ise 39.782 dolar ödeyeceksiniz. COVID karantina yıllarının yüksek enflasyon oranlarını ve ardından yaklaşık %3'lük istikrarlı enflasyon oranlarını göz önünde bulundurursak, bugünkü XC90 fiyatı oldukça cazip görünüyor.
2023 Chevrolet Malibu
Etkisi ikinci el otomobil piyasasında da devam ediyor; burada üç yıllık bir otomobil 20.000 doların altında bir fiyata bulunabiliyor. İkinci el pazarında yüzde 20’lere kadar indirim kampanyaları bulunuyor.