İkinci el araç pazarında fiyatlara meydan okuyorlar: İşte zam fırtınasına kafa tutan 5 otomobil

2023 Subaru Crosstrek

2019'dan bu yana ortalama ikinci el otomobil fiyatı 9.000 dolar artmış olsa da iSeeCars'a göre 2023 model bir Subaru Crosstrek'in fiyatı bugün, 2019'da 2016 model bir Crosstrek'in fiyatından sadece yaklaşık 3.500 dolar daha yüksek. Bu, son birkaç yılda sadece %16,5'lik bir artış anlamına geliyor ve tüm ikinci el otomobil piyasasındaki ortalama artışın yarısından daha az.