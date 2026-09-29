Elektrikli araç bataryaları tamamen değişecek: Tarih belli oldu

Çin, batarya sektöründe önümüzdeki yıllara yön verecek kapsamlı planını açıkladı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) ile altı diğer devlet kurumu tarafından hazırlanan “Yeni Batarya Sanayisi 15. Beş Yıllık Gelişim Planı” resmen yayımlandı. Planın en dikkat çeken başlığı ise geleceğin batarya teknolojileri arasında gösterilen tam katı hal bataryalar oldu. Pekin yönetimi, bu teknolojinin 2030 yılına kadar kitlesel ölçekte ticari kullanıma geçmesini hedefliyor.