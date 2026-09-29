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Elektrikli araç bataryaları tamamen değişecek: Tarih belli oldu

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 15:49
1
Elektrikli araç bataryaları tamamen değişecek: Tarih belli oldu

Çin, batarya sektöründe önümüzdeki yıllara yön verecek kapsamlı planını açıkladı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) ile altı diğer devlet kurumu tarafından hazırlanan “Yeni Batarya Sanayisi 15. Beş Yıllık Gelişim Planı” resmen yayımlandı. Planın en dikkat çeken başlığı ise geleceğin batarya teknolojileri arasında gösterilen tam katı hal bataryalar oldu. Pekin yönetimi, bu teknolojinin 2030 yılına kadar kitlesel ölçekte ticari kullanıma geçmesini hedefliyor.

2
Elektrikli araç bataryaları tamamen değişecek: Tarih belli oldu

BATARYA ÖMRÜNDE 15 BİN ŞARJ DÖNGÜSÜ HEDEFİ

Çin'in açıkladığı strateji yalnızca katı hal bataryaların seri üretime geçmesini kapsamıyor. Lityum bataryalarda kullanım ömrünün 15.000 şarj döngüsüne çıkarılması da hedefler arasında yer alıyor. Öncü üreticilerden beklenen bir başka dikkat çekici hedef ise üretimdeki hata oranının milyarda bir seviyesine kadar düşürülmesi. Yani Pekin, bir yandan yeni batarya teknolojilerini hızlandırırken diğer yandan üretimde kalite çıtasını oldukça yukarı taşımaya hazırlanıyor.

3
Elektrikli araç bataryaları tamamen değişecek: Tarih belli oldu

SADECE OTOMOBİLLERDE KULLANILMAYACAK

Yeni nesil bataryaların kullanım alanı da elektrikli binek otomobillerle sınırlı kalmayacak. Plan doğrultusunda katı hal bataryalar ve yeni batarya kimyalarının; elektrikli gemilerden havacılığa, akıllı robotlardan iş makinelerine ve tarım ekipmanlarına kadar oldukça geniş bir alanda kullanılması amaçlanıyor. Böylece Çin, batarya teknolojisini yalnızca otomotiv sektörünün değil, geleceğin mobilite ve enerji depolama sistemlerinin de merkezine yerleştirmeyi planlıyor.

4
Elektrikli araç bataryaları tamamen değişecek: Tarih belli oldu

ÇİNLİ DEVLERİN GÖZÜ 2027-2028'DE

BYD, CATL ve GAC gibi Çinli üreticiler şimdiden tam katı hal bataryalar üzerinde çalışıyor. Şirketler, araçlardaki ilk küçük ölçekli test ve gösterim uygulamaları için 2027-2028 yıllarını hedefliyor. Ancak seri üretimin önünde önemli bir engel var: maliyet. Mevcut tam katı hal hücrelerinin kWsa başına maliyeti 0,24-0,33 dolar seviyesinde bulunuyor. Geleneksel LFP hücrelerde ise bu rakam 0,06-0,07 dolar bandında seyrediyor.

Aradaki fark oldukça büyük. Tam katı hal bataryalar, mevcut durumda geleneksel hücrelere göre 3 ila 5 kat daha pahalı.

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Elektrikli araç bataryaları tamamen değişecek: Tarih belli oldu

MALİYET FARKINA VERGİ HAMLESİ

Çin Hükümeti, bu maliyet uçurumunu azaltabilmek için mali teşvikleri de devreye soktu. 1 Eylül 2026 itibarıyla geleneksel lityum-iyon bataryalara yüzde 2 tüketim vergisi getiren yönetim, bu oranı 2027 yılında yüzde 4'e çıkaracak. Buna karşılık sodyum-iyon, tam katı hal ve yakıt hücreli bataryalar 2028 sonuna kadar tüketim vergisinden muaf tutulacak.

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