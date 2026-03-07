Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

Tarım arazileri için dev destek: Yüzde 75 hibe dönemi başladı

Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için işlenmeyen, nadasa ayrılan ve işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemlerinin kullanılması suretiyle bitkisel üretimin artırılmasına yönelik yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tarım arazileri için dev destek: Yüzde 75 hibe dönemi başladı
" Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karar, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il tarım ve orman müdürlüklerince hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanan bitkisel üretimin geliştirilmesi ve tarımsal hasılanın artırılmasına yönelik yatırım projelerine ilişkin 'ne (ÇKS) kayıtlı arazilerdeki desteklerini içeriyor. Buna göre, verilecek hibeler 1 Ocak-31 Aralık 2026 tarihlerini kapsıyor.

Tarım arazileri için dev destek: Yüzde 75 hibe dönemi başladı

İşlenmeyen veya nadasa bırakılan arazilerin uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal üretime kazandırılması, iklim değişikliği dikkate alınarak uygun çeşitlerle öncelikle yağlı tohumlu bitkiler, baklagil ve hububat ile sebze üretiminin geliştirilmesi, işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde katma değeri yüksek bitki türlerinin üretiminin artırılması, doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama, çeşit değişimi ve benzeri teknik uygulamalarla birim alandan elde edilen verimin artırılması desteklemeler arasında yer alıyor.

KİMLER FAYDALANACAK?

Hibe oranları, belirlenen destekleme konuları için proje toplam bedelinin azami yüzde 75'i olacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ve üretici örgütleriyle proje kapsamında işbirliği yapılabilecek. Hibelerden gerçek veya tüzel kişiler yararlanabilecek.

Tarım arazileri için dev destek: Yüzde 75 hibe dönemi başladı

Hibelerden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamayacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aynı konuda hibe alan yatırımlar, Bakanlıkça yapılan doğrudan destekler hariç olmak üzere Karar kapsamında desteklenmeyecek.

Üretim planlaması kapsamına alınan ürünlerin belirlenen tarım havzaları dışında yetiştirilmesi durumunda verilmeyecek, aynı arazi için iki yıl üst üste destek olmayacak.

HAKSIZ YERE YAPILAN ÖDEME, FAİZİYLE GERİ ALINACAK

Haksız yere yapılan destekleme ödemelerine ilişkin projede hibe olarak desteklenen kısmın bedeli, gecikme zammı oranları dikkate alınarak kanuni faiziyle geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ile destekten yararlananlar, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak.

Tarım arazileri için dev destek: Yüzde 75 hibe dönemi başladı

Belirtilen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir tarımsal destekleme programından yararlandırılmayacak.

