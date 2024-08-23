Tarım arazisi kiralamak isteyenler dikkat! Tüm detaylar belli oldu

23 Ağustos 2024 09:44 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 09:45

İki yıl ekilmeyen tarım arazileri kiraya verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen düzenlemenin detayları da tek tek belli oldu. Bu kapsamda İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik de yürürlüğe girdi. İşte tüm merak edilenler….

TARIM ARAZİLERİ SEZONLUK KİRALANACAK

Üst üste işlenmeyen tarım arazileri bakanlık tarafından kiraya verilecek. Kiralamalarda arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartı söz konusu olacak. Tarım arazileri bakanlıkça sezonluk olarak kiralanacak.

KOMİSYONLAR KARAR VERECEK

Kiraya verilecek arazilerin tespiti ise il veya ilçe müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak Arazi Tespit Komisyonu tarafında yapılacak.

Sabah'ta yer alan habere göre, komisyonlar kontrollerinin tamamlanmasının ardından ekonomik bütünlüğü sağlayan parseller ve ekonomik bütünlük kapsamı dışında kalıp ekonomik tarımsal üretim yapılacağı tespit edilen parseller belirlenecek.

İLK KİRALAMALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk olarak 2024 ve 2025 üretim yıllarına ait işlenmeyen tarım arazileri tespit edilecek. İlk kiralamaların 2025 yılının son çeyreğinde başlaması bekleniyor.

TARIM ARAZİSİ KİRALAMAK İÇİN NELER YAPILACAK?

Kiralamaya uygun olan tarım arazilerini kiralamak isteyenler tarım arazisi kiralama talep formunu eksiz dolduracak. Sonrasında ilan süresi içerisinde il müdürlüğüne başvuru yapacak.

Kiralama işlemlerinde öncelik araziye yakın ikamet edenlere verilecek. Öncelikli gruplar arasında meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları da yer alacak.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİNDEN YARARLANACAK

Kiralanan tarım arazileri bakanlıkça belirlenen kayıt sistemlerine kaydedilecek. Tarım arazisi kiralayanlar bakanlığın tarımsal destek ödemelerinden de yararlanacak.

Arazi maliklerine ve hak sahiplerine ulaşılamaması halinde süreç nasıl işleyecek. Böyle bir durumda kira bedelleri bakanlıkça belirlenecek bir kamu bankasında araziye özgülenerek açılacak üçer aylık vadeli hesapta işletilecek.

Eğer kiracı araziyi yönetmeliğe aykırı kullanırsa arazi maliklerinin haklarının saklı kalması kaydıyla, takip eden yılda kiralamalara teklif veremeyecek.