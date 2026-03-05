Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Tarım işçisi asgari ücretliyi katladı! Bu ilde günlük ücret 3 bin lirayı geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı raporu açıklandı. Tarımsal işletmelerde 2025 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 37,8 artarak 1.299 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 42,1 artarak 37 bin 305 TL oldu.

IHA
05.03.2026
05.03.2026
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı verilerini paylaştı. Buna göre, tarımsal işletmelerde 2025 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 37,8 artarak 1.299 TL, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 42,1 artarak 37 bin 305 TL oldu. Mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 40,6 artış göstererek 1.416 TL olurken, kadın işçilerin günlük ücretleri ise yüzde 34,1 artış göstererek 1 193 TL oldu.
Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için yüzde 43,4 oranında artarak 39 bin 843 TL olurken, kadın işçiler için yüzde 22,1 artarak 23 bin 598 TL oldu.

Tarım işçisi asgari ücretliyi katladı! Bu ilde günlük ücret 3 bin lirayı geçti

EN YÜKSEK GÜNLÜK ÜCRET RİZE'DE

Tarımsal işletmelerde 2025 yılında mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 3 bin 283 TL, kadın işçiler için 3 bin 75 TL ile Rize ilinde gerçekleşti. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 1.037 TL ile Ankara, kadın işçiler için ise 976 TL ile Hatay ilinde gerçekleşti.

Tarım işçisi asgari ücretliyi katladı! Bu ilde günlük ücret 3 bin lirayı geçti

SÜREKLİ ERKEK İŞÇİLERDE EN YÜKSEK AYLIK ÜCRET NİĞDE İLİNDE GERÇEKLEŞTİ

Tarımsal işletmelerde sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında, erkek işçilere 53 bin 927 TL ile Niğde'nin, kadın işçilere 25 bin 521 TL ile İzmir'in en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücretler ise, erkek işçiler için 26 bin 186 TL, kadın işçiler için 23 bin 40 TL ile Antalya ilinde gerçekleşti.

#Ekonomi
