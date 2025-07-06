Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Tarımsal hasılada rekor! 70 milyar dolar sınırı aşıldı: Türkiye, dünyada ilk 7 ülke arasına girdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal hasılada rekor kırıldığını duyurdu. Bakan Tumaklı, kırılan rekorla birlikte Türkiye'nin dünyada ilk 7 ülke arasına girdiğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tarımsal hasılada rekor! 70 milyar dolar sınırı aşıldı: Türkiye, dünyada ilk 7 ülke arasına girdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 14:33
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 14:36

ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, 'nin tarımsal hasılada kırdığını duyurdu.

"DÜNYADA İLK 7 ÜLKE ARASINA GİRDİK"

Dünya Bankası verilerine göre; 2023’te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasıla, 2024’te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıktığını aktaran Bakan Yumaklı, bu rakamlarla birlikte Türkiye'nin dünyada ilk 7 ülke arasına girdiğini açıkladı.

Tarımsal hasılada rekor! 70 milyar dolar sınırı aşıldı: Türkiye, dünyada ilk 7 ülke arasına girdi

70 MİLYAR DOLAR SINIRI AŞILDI

Türkiye'nin ilk defa 70 milyar dolar sınırını aştığını aktaran Bakan Yumaklı, "Bu rekorda emeği olan üreticilerimizi ve sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Nice başarılara hep birlikte imza atacağız" ifadelerini kullandı.

https://x.com/ibrahimyumakli/status/1941809126650048693

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Togg'dan yeni kampanya! Sıfır araç almak isteyenler dikkat!
Tatil öncesi nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İşte faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar
ETİKETLER
#türkiye
#tarım
#rekor
#Hayır
#Hasıla
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.