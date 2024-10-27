Tarla ve arsası olanlar dikkat Harekete geçildi: İhaleye açılacak

27 Ekim 2024 09:43 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 09:44

Kullanılmayan ya da boş bırakılan tarım arazileri için harekete geçildi. Mercek altına alınacak araziler, tek tek tespit edilip çiftçinin hizmetine verecek. Arazi sahiplerine ise çiftçilerden kira alacak. İşte Resmi Gazete'de de yayımlanan kararın detayları...

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Türkiye​'de tarım sektörünün giderek zayıflamasıyla birlikte, tarım arazileri​ ve tarıma uygun arsalar, artan konut ihtiyacını karşılamak amacıyla imara açılıyor. Bu durumu önlemek isteyen hükümet, şu anda boş durumda olan binlerce dönümlük arsa ve tarlayı incelemeye aldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, uzun süredir boş bırakılan arsa ve tarlalar için yeni bir süreç başlatıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı İbrahim Yumaklı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, iki yıl boyunca ekilmeyen arazilerin devlet tarafından kiralanarak çiftçilere tahsis edileceğini duyurdu.

İHALEYE AÇILACAK

"Miras gibi nedenlerle arazileri iki yıl boş bırakmak senin hakkın değil" diyen Bakan Yumaklı, öncelikli olarak köy halkına verilmek üzere bu arazilerin elektronik ihale yoluyla bir yıllığına kiralanacağını söyledi. Kira bedeli arazi sahibine ödenirken, üretim ve hasat ise toprağı işleyen çiftçiye ait olacak.

"BU TOPRAKLAR NEDEN BOŞ KALSIN?

Bu tür boş arazilerin toplam tarım alanlarının yüzde 10'undan fazla olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Bu topraklar neden boş kalsın? Komisyonlarımız gerekli incelemeleri yapıyor. 5 Nisan 2025 itibarıyla tespitler tamamlanacak" ifadelerini kullandı.