Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu hazine mülkiyetindeki 2 şirketi satışa çıkardı

09 Temmuz 2024 10:28 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 10:49

Yine başıboş sokak köpeği dehşeti! Bu kez yer İstanbul

Yine başıboş sokak köpeği dehşeti! Bu kez yer İstanbul

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) Hazine mülkiyetindeki şirketleri satışa açtı. Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bizim Menkul Değerler A.Ş. TMSF ile satışta.

Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yüzde 72 oranındaki payı HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait. Bu kapsamda ihale için muhammen bedel 22 milyar TL oldu.

İhale 28 Ağustos saat 10.00'da yapılacak.

HAZİNE MÜLKİYETİNDEKİ 2 ŞİRKET SATIŞTA

TMSF iki şirketi satışa çıkardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre satışa çıkan şirketler şöyle;

HES Hacılar A.Ş.'nin Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki 0,01 kuruş nominal değerli 30 milyar adet hissesi

Boyçelik Metal A.Ş.'nin Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 27,49 oranındaki 1 TL nominal değerli 21,9 milyon adet Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi A.Ş. payları

İlana göre, 1 milyar TL katılım teminatı öngörülen ihaleye 26 Ağustos'a kadar teklif verilebilecek.

İhale 28 Ağustos'ta yapılacak. 22 milyar TL muhammen bedel üzerinden satışa sunulacak.

BİZİM MENKUL DEĞERLER DE SATIŞTA

BMD Menkul'ün Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki 1 TL nominal değerli 25 milyon adet hissesi 380 milyon TL muhammen bedel üzerinden satılacak.

Katılım teminatı 19 milyon TL olacak.

İhaleye 12 Ağustos'a kadar teklif verilip 13 Ağustos'ta yapılacak.