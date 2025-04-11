Taşerona kadro müjdesi için son viraj! 4D'li işçilerin maaşları artacak ek haklar gelecek

Taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşmeleri devam eden torba yasa tasarısı, çalışma hayatını doğrudan etkileyen birçok önemli düzenlemeyi içeriyor. 4D'li taşeron işçilere kadro düzenlemesi için TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan umut veren açıklamalar gelmişti. Torba yasa görüşmeleri nedeniyle gözler yeniden 100 bin taşerona kadro çalışmalarına çevrildi. Kadro bekleyen başta karayolları ve kamuda çalışan tüm taşeron işçiler mağduriyetin giderilmesini verilen sözlerin tutulmasını istiyor.

Taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili son gelişmeler, 2025 yılında önemli adımların atılacağının sinyallerini verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinin devam ettiğini ve en kısa sürede tamamlanmasının planlandığını ifade etmişti. Meclis’te görüşülmekte olan torba yasa tasarısında, yaklaşık 100 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesi öngörülüyor. Bu düzenleme, Toplum Yararına Program (TYP) çalışanları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) personeli ve belediye şirket işçilerini kapsıyor. İşte taşeron işçilerin kadroya geçmesinin maaşlar üzerindeki etkisi.

TAŞERON İŞÇİ KADRO DÜZENLEMESİ NE DURUMDA?

On binlerce taşeron işçi, kamuda kadroya geçmeyi dört gözle bekliyor. Hallolması beklenen düzenleme geciktikçe gecikti. İşçiler, kadronun artık gelmesini isterken hükümet, son günlerde bu konudaki sessizliğini koruyor. Ancak en son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinin devam ettiğini ve en kısa sürede tamamlanmasının planlandığını ifade etmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Vedat Bilgin ise canlı yayında taşeron işçilere kadro gelecek mi sorusuna, taşeron dosyası bitti Karayolları başta olmak asıl işi yapanlar kadrolarına kavuşacak. 696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan işçilerin Kamuda istihdam edilmesi çalışmaları devam ediyor" demişti.

Cumhurbaşkanlığı ve CİMER olmak üzere, ilgili makamlara yazdıkları dilekçe ve mektuplarla yaşadıkları sorunları anlatan taşeron işçiler mücadele etmeye devam ediyor.

4D'Lİ İŞÇİNİN KADRO BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Torba yasa görüşmeleri nedeniyle gözler yeniden 100 bin taşerona kadro çalışmalarına çevrildi. Torba yasanın ikinci 43 maddelik bölümde taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin maddenin yer alması bekleniyor. İkinci etapta görüşülecek maddeler TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.

MAAŞ VE HAKLARDA BÜYÜK İYİLEŞME KAPIDA

Taşeron işçiler için Hükümetin hazırlıklarını sürdürdüğü torba yasa tasarısında, özellikle maaş artışları ve sosyal haklardaki iyileştirmeler öne çıkacak. Kadroya geçişle birlikte taşeron işçiler için yeni bir dönem başlayabilir.

Taşeron işçiler kadroya geçtiğinde, maaşlarında kayda değer bir artış yaşanması bekleniyor. Kamu kurumlarının taşeron firmalara göre daha yüksek maaş politikaları uygulaması sayesinde, çalışanların gelir düzeyi önemli ölçüde iyileşecek. Ayrıca maaşlar artık ihale şartlarına bağlı olmadan belirli bir devlet skalasına göre düzenlenecek.

SOSYAL GÜVENCE GÜÇLENECEK

Kadroya alınan işçiler, çok daha geniş kapsamlı bir sosyal güvenlik sistemine dahil olacak. Sağlık sigortası hakları güçlenecek, tamamlayıcı sağlık sigortası gibi hizmetlerle kamu ve özel hastanelerden daha avantajlı faydalanabilecekler. Bu gelişme, hem kendileri hem de aileleri için önemli bir güvence anlamına geliyor.

TATİLDE ÜCRET FAZLA MESAİYE KARŞILIK

Resmi tatillerde çalışmayan işçiler, tatil günlerinin ücretini alabilecek. Ayrıca kadroya geçişle birlikte fazla mesai ücreti hakkı da kazanılacak. Bu durum, özellikle uzun saatler çalışan taşeron işçilerin hakkını almasını sağlayacak.

EMEKLİLİKTE DE AVANTAJLI DURUM

Kadroya geçen taşeron işçilerin emeklilik maaşları da artacak. Kamu işçisi statüsündeki sigorta primleri sayesinde daha yüksek maaşla emeklilik mümkün olacak. Ayrıca bazı kamu alanlarında erken emeklilik fırsatları da söz konusu olabilir.

KARİYER FIRSATLARI VE SENDİKAL HAKLAR GELECEK

Kadroya geçişle birlikte taşeron işçiler kamu çalışanı olarak toplu iş sözleşmesi hakkına da kavuşacak. Bu da hem hakların korunması hem de terfi ve kariyer planlaması açısından büyük avantajlar sunacak. Kadro geçişi ile birlikte taşeron işçiler, emeklilik hakları, yıllık izinler, tatil hakları gibi birçok yasal hakkı daha kolay ve düzenli bir şekilde kullanabilirler.

Taşeron işçilere yönelik beklenen kadro düzenlemesi, sadece bir statü değişikliği değil; aynı zamanda maaşlardan sosyal haklara kadar uzanan kapsamlı bir iyileştirme paketi olacak. Hem ekonomik hem sosyal refahı artıracak bu adım, binlerce çalışana umut olacak.