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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:12

Taşımacılık sektöründe yeni dönem! İhlal edene 50 bin TL ceza

Taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinde mevzuata aykırı davrananlara uygulanacak idari para cezaları yeniden belirlendi; ihlallere 3 bin 187 lira ile 50 bin lira arasında ceza verilecek.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Taşımacılık sektöründe yeni dönem! İhlal edene 50 bin TL ceza
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:12

, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerinde mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak idari para cezalarını yeniden düzenledi.

Taşımacılık sektöründe yeni dönem! İhlal edene 50 bin TL ceza

Bakanlıkça hazırlanan "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, sektördeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim etkinliğinin artırılması amacıyla mevzuat ihlallerine yönelik idari yaptırımlar güncellendi.

Buna göre yönetmelikte belirtilen faaliyet şartları, kurallar ve sorumluluklara aykırı hareket edenlere, ihlalin türü ve ağırlığına göre 3 bin 187 lira ile 50 bin lira arasında değişen tutarlarda kesilecek.

Taşımacılık sektöründe yeni dönem! İhlal edene 50 bin TL ceza

Belirlenen idari para cezaları, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

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ETİKETLER
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#idari para cezası
#vergi usul kanunu
#Resmî Gazete
#Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği
#Ekonomi
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