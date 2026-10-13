13 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket: Önce düştü sonra yükseldi

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İstanbul
13 Ekim altın fiyatları tablosu, ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Haftaya değer artışıyla başlayan altın piyasası günün ilerleyen saatlerinde yön değiştirerek yatırımcısını üzdü. Ancak haftanın ikinci gününde ibre yeniden yukarı döndü ve yaşanan kayıplar, kısa sürede telafi edildi. Bu kapsamda gram altın, ons altın ve 22 ayar bilezik ve diğer altın çeşitlerinin fiyatları da bir kez daha güncellendi. İşte altın fiyatlarında son durum…
Küresel hareketlerden etkilenen altın piyasası bir önceki günü sarsıntı ile geçirdi. Doların güçlü duruşu ve ABD’de FED faiz kararına ilişkin alınan sinyaller altın fiyatlarını bir kez daha baş aşağı etti. Ancak 13 Ekim 2026 Salı sabahına gram altın yüzde 0,39, çeyrek altın 0,32, ons altın yüzde 0,42, 22 ayar bilezik fiyatları ise yüzde 0,32 oranında değer artışıyla başladı.
Alış: 4.184,38 dolar
Satış: 4.184,95 dolar
Alış: 6.046,80 TL
Satış: 6.286,90 TL
Alış: 43. 716,00 TL
Satış: 44.379,00 TL
Alış: 43.206,00 TL
Satış: 43.719,00 TL
Alış: 21.649,00 TL
Satış: 21.930,00 TL
Alış: 10.821,00 TL
Satış: 10.968,00 TL
Alış: 6.632,04 TL
Satış: 6.633,01 TL