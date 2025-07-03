Taşıt kredisi faizleri değişti: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Araba sahibi olmak isteyenlerin en çok araştırdığı konulardan biri, hangi bankaların en uygun taşıt kredisi seçeneklerini sunduğu oldu. Faiz oranı taşıt kredilerini de etkilerken, en düşük faiz oranı şu an yüzde 3,45 seviyesinde. Peki 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin ödeme planı...
Araç sahibi olma hayali kuran vatandaşlar taşıt kredisi faiz oranlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. 3 Temmuz 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan taşıt kredisi faiz oranlarında değişiklik görüldü. En düşük faiz oranı yüzde 3,45 seviyesinde olurken, 12 ay vadeli 250 bin TL’lik bir taşıt kredisi için toplam geri ödeme tutarı da belli oldu.
3 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla bankaların sunduğu taşıt kredisi faiz oranlarına bakıldığında, en düşük faiz oranı yüzde 3,45 seviyesinde olurken, en yüksek oran yüzde %6,00 olarak karşımıza çıkıyor. Bu oranlar, kredi kullanmak isteyen vatandaşların geri ödeme planlarını doğrudan etkiliyor.
Örneğin, 250 bin TL’lik bir taşıt kredisi için aylık faiz oranı yüzde 3,45 üzerinden 12 ay vade seçildiğinde, aylık taksit ödemesi yaklaşık27.393 TLcivarında oluyor. Toplam geri ödeme tutarı ise330.153TL’yibulabiliyor.
İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:
Faiz Oranı: %3,85
Aylık Taksit: 28.214,31TL
Toplam Ödeme: 340.009TL
Faiz Oranı: %4,10
Aylık Taksit: 28.733,74TL
Toplam Ödeme: 346.054TL
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 28.090,34TL
Toplam Ödeme: 338.334TL
Faiz Oranı: %4,15
Aylık Taksit: 28.838,19TL
Toplam Ödeme: 347.308TL
Faiz Oranı: %3,75
Aylık Taksit: 28.007,85TL
Toplam Ödeme: 337.344TL
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 28.297,10TL
Toplam Ödeme: 340.815TL
Faiz Oranı: %5,09
Aylık Taksit: 30.836,12TL
Toplam Ödeme: 371.283TL
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 30.191,47TL
Toplam Ödeme: 363.547TL
Faiz Oranı: %3,45
Aylık Taksit: 27.393,03TL
Toplam Ödeme: 330.153TL
Faiz Oranı: %3,45
Aylık Taksit: 27.393,03TL
Toplam Ödeme: 330.153TL
Faiz Oranı: %5,30
Aylık Taksit: 31.291,23TL
Toplam Ödeme: 376.744TL
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 32.830,81TL
Toplam Ödeme: 395.219TL