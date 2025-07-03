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 | İrem Çınar

Taşıt kredisi faizleri değişti: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Araba sahibi olmak isteyenlerin en çok araştırdığı konulardan biri, hangi bankaların en uygun taşıt kredisi seçeneklerini sunduğu oldu. Faiz oranı taşıt kredilerini de etkilerken, en düşük faiz oranı şu an yüzde 3,45 seviyesinde. Peki 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin ödeme planı...

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 16:29

Araç sahibi olma hayali kuran vatandaşlar faiz oranlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. 3 Temmuz 2025 itibarıyla tarafından sunulan taşıt kredisi faiz oranlarında değişiklik görüldü. En düşük faiz oranı yüzde 3,45 seviyesinde olurken, 12 ay vadeli 250 bin TL’lik bir taşıt kredisi için toplam geri ödeme tutarı da belli oldu.

3 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla bankaların sunduğu taşıt kredisi faiz oranlarına bakıldığında, en düşük faiz oranı yüzde 3,45 seviyesinde olurken, en yüksek oran yüzde %6,00 olarak karşımıza çıkıyor. Bu oranlar, kredi kullanmak isteyen vatandaşların geri ödeme planlarını doğrudan etkiliyor.

Taşıt kredisi faizleri değişti: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

250 BİN TL’LİK TAŞIT KREDİSİ NE KADAR GERİ ÖDENİYOR?

Örneğin, 250 bin TL’lik bir taşıt kredisi için aylık faiz oranı yüzde 3,45 üzerinden 12 ay vade seçildiğinde, aylık taksit ödemesi yaklaşık27.393 TLcivarında oluyor. Toplam geri ödeme tutarı ise330.153TL’yibulabiliyor.

İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:

AKBANK

Faiz Oranı: %3,85
Aylık Taksit: 28.214,31TL
Toplam Ödeme: 340.009TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %4,10
Aylık Taksit: 28.733,74TL
Toplam Ödeme: 346.054TL

Taşıt kredisi faizleri değişti: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 28.090,34TL
Toplam Ödeme: 338.334TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %4,15

Aylık Taksit: 28.838,19TL

Toplam Ödeme: 347.308TL

Taşıt kredisi faizleri değişti: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

VAKIF KATILIM (3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı)

Faiz Oranı: %3,75
Aylık Taksit: 28.007,85TL
Toplam Ödeme: 337.344TL

TEB

Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 28.297,10TL
Toplam Ödeme: 340.815TL

Taşıt kredisi faizleri değişti: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

HALKBANK

Faiz Oranı: %5,09
Aylık Taksit: 30.836,12TL
Toplam Ödeme: 371.283TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 30.191,47TL
Toplam Ödeme: 363.547TL

Taşıt kredisi faizleri değişti: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

KUVEYTTÜRK

Faiz Oranı: %3,45

Aylık Taksit: 27.393,03TL
Toplam Ödeme: 330.153TL

DÜNYA KATILIM

Faiz Oranı: %3,45

Aylık Taksit: 27.393,03TL

Toplam Ödeme: 330.153TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: %5,30

Aylık Taksit: 31.291,23TL

Toplam Ödeme: 376.744TL

ICBC BANK TURKEY

Faiz Oranı: %6,00

Aylık Taksit: 32.830,81TL

Toplam Ödeme: 395.219TL

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