Tatil bölgelerinde indirimler başladı! Oteller kasım ayına kadar açık olacak

20 Ağustos 2024 15:20 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 15:20

Türkiye'de yaz sezonunun başlamasıyla birlikte, tartışmalarda aralıksız devam etti. Bacasız sanayii olarak adlandırılan turizm, geçen senelere göre oranla çok daha durgun devam etti. Özellikle otel ve işletmelerin uyguladığı yüksek fiyat politikası, vatandaşların yurtdışına çıkmasına sebep oldu. Bodrum, Marmaris, Muğla, Çeşme, Antalya gibi turistik bölgelerde beklenen yoğunluk yaşanmadı. Yaşanan bu olumsuz durumdan dolayı bölgede bulunan otel ve işletmeler, fiyatlarını güncelleme kararı aldı.

Fiyatları olumlu anlamda revize eden bölgedeki işletmeler, Kasım ayına kadar hizmet vermeyi amaçlıyor.

Turizm sektöründe yaşanan olumsuz tabloyu ve gelen olumlu haberleri tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel'e değerlendiren TÜRSAB Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk; 'Türkiye’nin turizmdeki en büyük avantajı olan fiyat kalite dengesi normale dönmesi gerekiyor. Buda Türkiye’deki ekonomik parametrelerin normalleşmesiyle mümkün olacak' diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Hamit Kuk'un açıklamaları:

Şu anda Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Antalya gibi turistik bölgelerdeki doluluk ortalamalarına baktığımızda %80 oranında seyrettiğini görüyoruz.

Bu doluluklar, yapılan fiyat indirimleri ile yakalandı. Yapılan indirimlerle birlikte geçtiğimiz senelerin fiyatlarına dönüldü. Halihazırda sezon devam ediyor ve Eylül, Ekim aylarının satışları da hiç fena değil. Hal böyle olunca Antalya'daki çoğu oteller Kasım ayında da faaliyetlerine devam edecek.

"GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 20 GERİLEME YAŞANDI!"

Geçtiğimiz yıllarda yüzde 100 olan otel doluluk oranları, bu sene yüzde 80 seviyelerinde devam etti. Ortalama yüzde 20 kayıp yaşandı. Bu durum da işletmelerin kar oranlarına yansıdı. Zira geçen yıla oranla maliyetler de zamlandı. Bu konu uzun vadede sektörün yurtdışındaki pazarlarda rekabet edebilirliği açısından çok olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Ülke ekonomisinin de zor zamanlar yaşaması, turizm sektörüne de yansıdı. Burada turizm sektörünün temsilcilerine de büyük görevler düşüyor. Özellikle konaklama sektörü ciddi zamanlama hataları yaptı.

Ülkedeki ekonomik durum dikkate alınmadan sezonla ilgili beklentiler çok yüksek tutuldu, hiçbir konaklama şirketi kar marjlarından feragat etmek istemedi ve her şeyi tüketiciye yüklemek durumunda kalındı.

"ÖNLEM ALINMAZSA DAHA DA ZORLUK YAŞARIZ"

Artan maliyetlere göre belirlenen yüksek fiyatlarla birlikte, erken rezervasyon indirimleri çok erken kaldırıldı. Şubat ayı itibariyle iptal edilen erken rezervasyon indirimlerinden dolayı, hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarındaki satışlara olumsuz yansıdı ve bugünkü boşluklar ortaya çıktı. Konaklama sektörü tarafından yapılan hatalar Seyahat Acentaları ve Tur operatörlerinin satış ve pazarlama stratejilerini olumsuz etkiledi. Dolayısıyla satışlar düştü ve taahhütlerin yerine getirilmesinde ciddi sıkıntılar yaşandı.

Önümüzdeki sezon için, özellikle erken rezervasyon indirimleriyle birlikte tüketici dostu tatil paketi fiyatlarını müşteriye sunmak gerekiyor.

Turizm sektörü olarak bu sene yaşanılan ve hiçte hoş olmayan deneyimlerden sonra, önümüzdeki sene de aynı hataları yapmaya devam edersek, önümüzdeki dönemlerde daha büyük krizlerle karşı karşıya kalabiliriz. Bunun için şimdiden doğru stratejilerle, daha konsantre bir şekilde hazırlanmak zorundayız.