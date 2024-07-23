Tatil planı yapanlar dikkat! Kara para sistemine dahil olabilirsiniz

23 Temmuz 2024 10:01 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 10:20

Sanal dolandırıcılık olayları her geçen gün daha da artıyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle dolandırıcılar 'ucuza tatil' adı altında vatandaşları çekmeye çalışıyor.

'Banka hesabı üzerinden kara para' olarak bilinen dolandırıcılık ağına düşen birçok vatandaş, yasa dışı hesaplara işlem yaptığı için hakkında suç dosyası açılıyor.

BAKANLIKTAN UYARI GELDİ

Ticaret Bakanlığı, tatil rezervasyonu yaptıracak tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin uyarılarda bulundu.

Vatandaşların, sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen tatil teklifinin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğunu sorgulaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentelerinin ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğunu 'www.kulturturizm.gov.tr' ve 'www.tursab.org.tr' adreslerinden sorgulayabilir. Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentesinin veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiği ve ayrıca internet sitelerinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nde (ETBİS) kayıtlı olduğu kontrol edilmeli. Sosyal medya üzerinden satın almak yerine seyahat acentelerinin kendi internet sitesi tercih edilmeli ve ödeme aşamasında da bu hususlara dikkat edilmeli." ifadesi kullanıldı.

GÜVENİLİR SİTELER NASIL AYIRT EDİLİR?

İnternet üzerinden alışveriş yapmak isteyen kişilerin internet sitesini kontrol noktasında dikkat etmesi gereken noktalara değinen Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, “İnternet sitesinin başında 'hdtp' yazar bu güvenli olmayan bir site demektir. Yani SSL sertifikasında bazı durumlar var. Bu esasen SSL sertifikalarının anlamı ise ‘bu site güvenli, bu siteden herhangi bir alışveriş yaptığınızda üçüncü kişiler yaptığınız alışverişe erişemez' anlamına gelir. Türkçe açılımı bu. Vatandaşlar internet sitesine girdiklerinde internet sitesinin başına 'https' en sonunda ‘s' olması gerekiyor. Zaten tarayıcılarda, arama motorlarında o yeşil olarak çıkar ve bu güvenli bir site demektir. Ama tam anlamıyla da bu siteye girdiğinizde bunu gördüğümüzde burada tamamen alışveriş yaparım dememeniz gerekiyor. En önemli olaylardan biri de lütfen girdiğiniz sitenin adresine dikkat edin. Dediğimiz gibi farklı kelime oyunlarıyla bir sayı ekleyerek aynı sistemi açılıyor. Bu sayede nitelikli dolandırıcılık yaparak kendi hesaplarına bu paraları transfer ediyorlar. Kullandıkları hesap kiralık ise kesinlikle kara para akışında bir yeri vardır. Bu hesaba vatandaş para attığında kara para trafiğine takılmış oluyor ve bir soruşturma başlatılıyor. Bu soruşturma başlatıldığında aslında yaz tatilini değerlendirmek için bir yerlere gitmek isteyen vatandaşlar kara para akışının trafiğinde sanık olarak soruşturma dosyalarında yer alıyorlar” dedi.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPARKEN BUNLARA DİKKAT

Dolandırıcıların tanınmış sitelerin örneklerini alarak vatandaşları mağdur ettiklerini anlatan Adli Bilişim Uzmanı Emre Akman, “Vatandaşlarımızın internet sitesinde, internet aleminde, arama motorunda bir tatil yeri, bir otel ararken internet sitesinin adreslerine dikkat etmeleri gerekiyor. Herhangi bir şekilde kelime fazlalığı veya sayı olduğunda bilin ki bu dolandırıcılar tarafından oluşturulmuş sitedir. Aramalarımızı yaparken daha temkinli olmamız gerekiyor. Dediğim kurallara riayet etmemiz gerekiyor. Ve en önemlisi zaten dolandırıcılar bundan faydalanıyor. Dikkatimizi vererek girdiğimiz internet sitesinin orijinal olup olmadığını zaten kendimiz de anlayabiliriz. Bahsettiğim gibi orijinal siteye ‘U' harfi ekleme yapıp dolandırılabilirler. Ama siz internet sitesinin adresine baktığınızda diğer U'yu görüp burası dolandırıcıların yapmış olduğu ‘klon site' diye girmekten vazgeçip dolandırılmanın önüne geçmiş olursunuz” şeklinde konuştu.

'OTELLERDE YER DOLU VEYA DAHA FAZLA HIZLI REZERVASYONLAR VAR' VAATLERİNE DİKKAT

Dolandırıcıların sahte site üzerinden ağlarına düşürdükleri kişilerden para talep etiklerini söyleyen Akman, “Bu sitelere girdiklerinde tabii ki dolandırıcıların canlı destek sistemleri veya herhangi bir destek sistemleri oluyor. Bu sistemlerle iletişime geçildiğinde dolandırıcılar 'ne kadar alırsak kardır' mantığıyla vatandaşlardan öncelikle otellerde yer dolu veya daha fazla hızlı rezervasyonlar var, bir yoğunluk var bahaneleriyle birlikte otele gitmeden veya tatil yerine gitmeden önce belli bir miktar kapora almaktadırlar. Bu kapora da kara para akışı trafiğinde kullanılan hesaba gidebilir, dikkatli olunmalıdır” diye konuştu.