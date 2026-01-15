Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Tayin bekleyenlere kötü haber: İnfaz ve koruma memurları için yönetmelik değişti: Eski mazeretler geçersiz!

İnfaz ve koruma başmemurları için kurallar değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan son yönetmeliğe göre 5 yıl görev yapmaları şartıyla ceza infaz kurumu müdürü sınavına katılma imkanı getirildi. Denetimli serbestlik müdür yardımcılığı kadrosuna atanabilmek için hizmet süresi ise 8 yıla çıkarıldı.

Tayin bekleyenlere kötü haber: İnfaz ve koruma memurları için yönetmelik değişti: Eski mazeretler geçersiz!
Adalet Bakanlığınca hazırlanan "Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair " Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yönetmeliğin "Görevde yükselme ve ünvan değişikliğine tabi hizmet grupları" başlıklı 5. maddesine "" ve "" kadroları eklendi.

Tayin bekleyenlere kötü haber: İnfaz ve koruma memurları için yönetmelik değişti: Eski mazeretler geçersiz!

Yönetmeliğin "Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişiklikle infaz ve koruma başmemurlarına, 5 yıl görev yapmaları şartıyla ceza infaz kurumu müdürü sınavına katılma imkanı getirildi.

Denetimli serbestlik müdür yardımcılığı kadrosuna atanabilmek için hizmet süresi ise 5 yıldan 8 yıla çıkarıldı.

Tayin bekleyenlere kötü haber: İnfaz ve koruma memurları için yönetmelik değişti: Eski mazeretler geçersiz!

Yönetmeliğin "Sözlü sınav" başlıklı 13. maddesinde yapılan değişiklikle sözlü sınava çağrılacak aday sayısı azaltıldı. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 yerine bir buçuk katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Görevde yükselme sonrası nakil şartı ise 3 yıla çıkarıldı. Düzenlemeyle ayrıca, personelin atanma tarihinden önceki mazeretlerine dayanarak nakil talebinde bulunamayacağı hükme bağlandı.

