Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

TBMM'nin yeni haftada gündemi yoğun: Çalışan anneleri ilgilendiren teklif görüşülecek

Meclis Genel Kurulu yeni haftada yeni bebek sahibi olmuş anne ve babaları ilgilendiren doğum izninden sosyal medya düzenlemelerine dair kanun teklifini masaya yatırıyor. Aile yapısını güçlendirmeye yönelik adımlar kanunla atılmış olacak.

TBMM'nin yeni haftada gündemi yoğun: Çalışan anneleri ilgilendiren teklif görüşülecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 00:46

Genel Kurulu yeni haftada özellikle aileleri ilgilendiren düzenlemeleri görüşecek. 7 Nisan Salı günü başlayacak Genel Kurul, doğum izninin artırılması ve sosyal medya düzenlemelerine dair Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşecek.

TBMM'nin yeni haftada gündemi yoğun: Çalışan anneleri ilgilendiren teklif görüşülecek

Genel Kurul, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren Sosyal Hizmetler Kanunu'nu görüşecek.
Kadınlara verilecek doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.
Analık izni süresi dolmuş ancak henüz 24 haftalık süresi tamamlanmamış personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek.
Eşinin doğum yapması halinde işçiye verilecek ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükselecek.
Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.
Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.
TBMM'nin yeni haftada gündemi yoğun: Çalışan anneleri ilgilendiren teklif görüşülecek

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKIYOR

Teklifle, kadınlara verilecek doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süresi henüz tamamlanmamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilebilecek.

İşçiye, eşinin doğum yapması halinde verilecek ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek.

Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

TBMM'nin yeni haftada gündemi yoğun: Çalışan anneleri ilgilendiren teklif görüşülecek

DİJİTAL DÜZENLEMELER GELİYOR

Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Oyun platformu, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak.

Çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın ailesi veya yakını yanında bakımı ve desteklenmesi amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılacak, ihtiyaç halinde bölgesel şartlar dikkate alınarak sosyal ve ekonomik destek sağlanacak.

Yeterli geliri olmadığı değerlendirilen kadınlara ve çocuklara, geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmemiş olması halinde, ilgili Kanun'da belirtilen orana göre hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık verilecek.

TBMM'nin yeni haftada gündemi yoğun: Çalışan anneleri ilgilendiren teklif görüşülecek

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Alt Komisyon, kamu denetçilerinin 2025 Yıllık Raporu kapsamında kendi faaliyet alanları ile ilgili sunum yapacak.

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

