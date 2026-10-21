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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 11:49

TCMB verilerine göre reel kesim güven endeksi 102,5 seviyesine yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verilerine göre, Eylül ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 102,5 seviyesinde gerçekleşti.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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TCMB verilerine göre reel kesim güven endeksi 102,5 seviyesine yükseldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 11:49

(TCMB) Ekim ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve (RKGE) verilerini paylaştı. Buna göre, İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1982 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

2026 yılı Eylül ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 102,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

TCMB verilerine göre reel kesim güven endeksi 102,5 seviyesine yükseldi

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 102,0 seviyesinde gerçekleşti.
Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü, ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü görüldü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi.
Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre güçlendiği, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlendi.

TCMB verilerine göre reel kesim güven endeksi 102,5 seviyesine yükseldi

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ile son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 31,0 seviyesinde gerçekleşti.
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü.

Gösterge / KonuDönemDeğer / DeğişimGenel Eğilim / Değerlendirme
Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA, Arındırılmış)Eylül 2026102,5 (+0,1 puan)Bir önceki aya göre artış yönlü gerçekleşti.
Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE, Arındırılmamış)Eylül 2026102,0 (-0,8 puan)Bir önceki aya göre azalış gerçekleşti.
Ankete KatılımEkim Ayı Verisi1.982 iş yeriİmalat sanayinde faaliyet gösteren iş yerlerinin yanıtları toplulaştırıldı.
Endeksi Artış Yönünde Etkileyen FaktörlerGelecek/Mevcut/Geçmiş Dönem-Genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı.
Endeksi Azalış Yönünde Etkileyen FaktörlerGelecek/Mevcut Dönem-Gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki üretim hacmi.
Son 3 Aya Yönelik GelişmelerSon 3 Ay-Üretim hacminde artış seyri güçlendi; iç piyasa siparişleri artış lehine döndü; ihracat siparişleri azalış lehine döndü.
Mevcut Durum DeğerlendirmeleriCari Dönem-Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu algısı zayıfladı; mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üstünde olduğu algısı güçlendi.
Gelecek 3 Aya Yönelik BeklentilerGelecek 3 Ay-Üretim hacmi ve ihracatta artış beklentisi zayıfladı; iç piyasa siparişi, istihdam, birim maliyet ve satış fiyatı artış beklentisi güçlendi.
Yatırım Harcamaları BeklentisiGelecek 12 Ay-Sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler zayıfladı.
Yıllık ÜFE BeklentisiGelecek 12 Ay Sonu%31,0 (-0,2 puan)Bir önceki aya göre geriledi.
Sektörel Genel GidişatCari/Gelecek Dönem-Daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyir zayıfladı.

 

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ETİKETLER
#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#imalat sanayi
#reel kesim güven endeksi
#İktisadi Yönelim İstatistikleri
#Eylül 2026
#Ekonomi
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