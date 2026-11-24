Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verisi paylaştı. Ağustos 2026 verilerine göre varlıklar 1.612 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 2.635 milyon ABD doları azaldı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 210.212 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Ağustos 2026 dönemine göre 4.247 milyon ABD doları azaldı.

Eylül 2026 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre, mevduat, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 2.004 milyon ABD doları, 1.665 milyon ABD doları ve 617 milyon ABD doları artarken türev varlıklar 2.716 milyon ABD doları azaldı. Bunlara bağlı olarak varlıklar 1.612 milyon ABD doları arttı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 752 milyon ABD doları ve 241 milyon ABD doları artarken türev yükümlülükler ve ithalat borçları sırasıyla 3.097 milyon ABD doları ve 531 milyon ABD doları azaldı. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2.635 milyon ABD doları azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Eylül 2026 döneminde yurt içinden sağlanan kredilerde Ağustos 2026 dönemine göre kısa vadeli krediler 254 milyon ABD Doları azalırken uzun vadeli krediler 495 milyon ABD doları arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise Ağustos 2026 dönemine göre kısa vadeli krediler 658 milyon ABD Doları azalırken uzun vadeli krediler 879 milyon ABD doları arttı.

Eylül 2026 döneminde kısa vadeli varlıklar 154.159 milyon ABD doları, kısa vadeli yükümlülükler 141.453 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu, Ağustos 2026 dönemine göre 5.098 milyon ABD doları artarak 12.707 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 35 düzeyinde.