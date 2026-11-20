TCMB'nin 1.965 imalat sanayi işletmesinin katılımıyla hazırladığı 2026 güz dönemi Yatırım Eğilimi İstatistikleri'ne göre; 2026 yılında yapılan ve yılın son döneminde yapılması planlanan yatırımların bir önceki yıla göre artacağı yönündeki değerlendirmeler, bahar dönemine kıyasla zayıflayarak devam etti.

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HABERİN ÖZETİ TCMB yatırım eğilimi verilerini açıkladı: İmalat sanayinde 2027 için artış beklentisi TCMB'nin 2026 güz dönemi Yatırım Eğilimi İstatistikleri'ne göre, 2026 yılındaki ve yıl sonu planlanan yatırımlarda önceki yıla göre artış beklentisi zayıflarken, 2027 yılı için daha olumlu bir tablo çizildi. 2027 yılında imalat sanayi genelinde yatırımların 2026 yılına göre artması bekleniyor. Yatırımların ana odağı, 2026 ve 2027 yıllarında yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi olarak öne çıkıyor. Yatırımları artırıcı temel etkenin teknik faktörler olduğu, talep faktörünün ise genel imalatta teknik faktörlerin gerisinde kaldığı belirtiliyor. 50-249 çalışan sayısına sahip iş yerleri dışındaki tüm büyüklük gruplarında 2027'de yatırım harcamalarının artacağı öngörülüyor.

Önümüzdeki yıla ilişkin beklentilerde ise daha olumlu bir tablo çizildi:

2027 Genel Beklentisi: İmalat sanayi genelinde 2027 yılında yapılması öngörülen yatırımların 2026 yılına göre artması bekleniyor.

Ölçek Ayrımı: Çalışan sayısı 50 ile 249 arasında olan iş yerleri dışındaki tüm büyüklük gruplarında 2027'de yatırım harcamalarının artacağı öngörülüyor.

Yıllık Değişim: Gelecek yıl yapılacak yatırımların mevcut yıla göre artacağı yönündeki değerlendirmelerde 2026 yılında iyileşme kaydedildi.

YATIRIMLARIN ODAĞINDA YENİLEME VE VERİMLİLİK VAR

Yatırımların hangi amaçla yapıldığına bakıldığında, 2026 yılında imalat sanayi genelinde ve tüm büyüklük gruplarında kaynakların en fazla yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine ayrıldığı görüldü. Bunu sırasıyla şu hedefler izledi:

Üretimde verimliliğin artırılması Üretim kapasitesinin artırılması Diğer yatırım hedefleri

Mevcut yıl yatırımlarında yıpranmış tesis ve ekipmanların yenilenmesinin payı en yüksek seviyeye çıkarken, 2027 yılında da aynı sıralamanın korunması bekleniyor. Ölçek bazında ise 2027'de çalışan sayısı 250-499 arasında olan işletmelerde öne çıkan başlığın üretimde verimlilik, diğer gruplarda ise yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi olacağı tahmin ediliyor.

TEKNİK FAKTÖRLER TALEP FAKTÖRÜNÜN ÖNÜNE GEÇTİ

Yatırımları artırıcı yönde etkileyen unsurlar incelendiğinde; imalat sanayi genelinde hem 2026 hem de 2027 yılları için teknik faktörlerin en önemli etken olduğu belirlendi.

Öte yandan çalışan sayısı 500 ve üzeri olan büyük işletmeler hariç diğer büyüklük gruplarında talep faktörünün yatırımları artırıcı rolü öne çıkarken, imalat genelinde teknik faktörlerin artırıcı etkisinin talep faktörünün üzerine çıktığı kaydedildi.