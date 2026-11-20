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İstanbul
TCMB'nin 1.965 imalat sanayi işletmesinin katılımıyla hazırladığı 2026 güz dönemi Yatırım Eğilimi İstatistikleri'ne göre; 2026 yılında yapılan ve yılın son döneminde yapılması planlanan yatırımların bir önceki yıla göre artacağı yönündeki değerlendirmeler, bahar dönemine kıyasla zayıflayarak devam etti.
Önümüzdeki yıla ilişkin beklentilerde ise daha olumlu bir tablo çizildi:
Yatırımların hangi amaçla yapıldığına bakıldığında, 2026 yılında imalat sanayi genelinde ve tüm büyüklük gruplarında kaynakların en fazla yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine ayrıldığı görüldü. Bunu sırasıyla şu hedefler izledi:
Mevcut yıl yatırımlarında yıpranmış tesis ve ekipmanların yenilenmesinin payı en yüksek seviyeye çıkarken, 2027 yılında da aynı sıralamanın korunması bekleniyor. Ölçek bazında ise 2027'de çalışan sayısı 250-499 arasında olan işletmelerde öne çıkan başlığın üretimde verimlilik, diğer gruplarda ise yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi olacağı tahmin ediliyor.
Yatırımları artırıcı yönde etkileyen unsurlar incelendiğinde; imalat sanayi genelinde hem 2026 hem de 2027 yılları için teknik faktörlerin en önemli etken olduğu belirlendi.
Öte yandan çalışan sayısı 500 ve üzeri olan büyük işletmeler hariç diğer büyüklük gruplarında talep faktörünün yatırımları artırıcı rolü öne çıkarken, imalat genelinde teknik faktörlerin artırıcı etkisinin talep faktörünün üzerine çıktığı kaydedildi.