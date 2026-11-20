2025 yılında Mustafa Aksakallı’ndan boşanan ünlü oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz gün yeni sevgilisi Yaşar Çağlak’la birlikte görüntülenmişti. Magazin gündemine damga vuran bu anlardan sonra eski eşi Mustafa Aksakallı ve oğlu ile Bebek Parkı’nda görüldü. Muhabirlerin yeni aşkıyla ilgi sorduğu sorulara cevap veren Ezgi Mola, sessiz kalamadı söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ezgi Mola oğlu ve eski eşiyle parkta görüldü! Yeni aşkı soruldu, sessiz kalamadı Boşanmasının ardından yeni sevgilisi Yaşar Çağlak ile görüntülenen Ezgi Mola, eski eşi Mustafa Aksakallı ve oğluyla parkta görüldü ve yeni aşkı hakkında açıklama yaptı. Ezgi Mola, 2025 yılında Mustafa Aksakallı'dan boşandıktan sonra yeni sevgilisi Yaşar Çağlak ile görüntülenmiştir. Boşanmasının ardından eski eşi Mustafa Aksakallı ve oğlu ile Bebek Parkı'nda görülen Ezgi Mola, muhabirlerin yeni aşkıyla ilgili sorularına yanıt vermiştir. Ezgi Mola, "Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntımız yok ama çocuğum yanımda. Bu konulara girmek istemiyorum" diyerek yeni aşk sorusuna cevap vermiştir.

EZGİ MOLA OĞLU VE ESKİ EŞİYLE PARKTA GÖRÜLDÜ!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, kariyeriyle oldukça dikkat çekerken son zamanlarda da özel hayatında yer alan değişimlerle de gündemde yer alıyor. Mustafa Aksakallı ile 2023 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu Mola, geçtiğimiz sene 2025 yılında tek celse de boşanarak gündeme bomba gibi düşmüştü.

İşletmeci Mustafa Aksakallı ile yaklaşık olarak iki yıl süren ilişkilerinin ardından boşandıktan sonra ayrılık kararını ortak bir kararda aldıklarını ve dostluklarını sürdürebileceklerini ifade etmişti.

Diğer bir yandan da ikilinin boşanmasının ardından ihanet iddiaları gündeme gelirken Ezgi Mola’dan konuyla ilgili açıklama gelmişti. İhanet iddialarını reddeden Ezgi Mola, eski eşi Mustafa Aksakallı için ‘dünyanın en iyi kalpli insanı’ diyerek açıklamalarda bulunmuştu.

Diğer bir yandan Ezgi Mola’ya göre bir ilişkiyi bitirebilmek aslında ilişkinin temellerinin de sağlam kurulduğunu gösteren unsurlardan biri. Hatta Mola, arkadaşlıklarını korumak için evlilikten vazgeçtiğini de söyleyerek konu hakkındaki durumları da kapatmıştı. Bu olayların ardından hayatını oğlu için düzenleyen Ezgi Mola, geçtiğimiz gün yeni sevgilisi Yaşar Çağlak’la bir mekandan çıkarken görüntülendi.

İkilinin ilişkisi kısa sürede gündeme bomba gibi düşerken HaberTürk’ün haberine göre, eski eşi Mustafa Aksakallı ve oğlu ile Bebek Parkı’nda birlikte görüntülenen Ezgi Mola, muhabirlerin yeni aşkı hakkında sorular sorması üzerine sessiz kalamayarak cevap verdi.

YENİ AŞKI SORULDU, SESSİZ KALAMADI

Boşanmanın ardından hayatında uzun bir süre kimseyle anılmayan ünlü oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı yeni sevgilisi Yaşar Çağlak’la birlikte görüntülenmesinin ardından eski eşi ve oğluyla çıktığı park gezmesinde görüntülendi.

Yeni ilişkisi kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşerken Yaşar Çağlak’ın kim olduğu merak konusu oldu. Ferit Tuğluk’un haberine göre, yeni ilişkisinin gündeme gelmesinin ardından Ezgi Mola, oğlu ve eski eşiyle vakit geçirirken muhabirlerin yeni sevgilisi hakkında konuşmasına sessiz kalmadı.

Ezgi Mola, “Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntımız yok ama çocuğum yanımda. Bu konulara girmek istemiyorum.” Diyerek yeni aşk sorusuna cevap verdi.