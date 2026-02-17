Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

TCMB 'Yeni Kiracı Kira Endeksi'ni yayınlamaya başladı! Üç büyük ilde son durum ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Konut Fiyat Endeksi hesaplaması için bankalardan alınan değerleme raporlarındaki kira değerlemelerini kullanarak Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) isimli, aylık frekansta yayımlanan bir endeks oluşturdu. 2026 Ocak itibarıyla Türkiye genelinde ve üç büyük ilde yıllık artış oranı yüzde 40'ın altına geriledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TCMB 'Yeni Kiracı Kira Endeksi'ni yayınlamaya başladı! Üç büyük ilde son durum ne?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 11:52

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () Merkezin Güncesi portalında TCMB'de Başuzman olarak görev yapan Özgül Atılgan Ayanoğlu, Uzman olarak görev yapan Ezgi Deryol, Müdür olarak görev yapan Erdi Kızılkaya ve kıdemli uzman Duygu Konukçu Çelik tarafından hazırlanan yeni bir analiz yayımlandı.

TCMB 'Yeni Kiracı Kira Endeksi'ni yayınlamaya başladı! Üç büyük ilde son durum ne?

Analizde konut fiyat endeksi hesaplaması için bankalardan alınan değerleme raporlarındaki kira değerlemelerini kullanarak Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) isimli bir endeks oluşturulurken, endeksteki yıllık artışların 2021 yılının son çeyreğinden itibaren hızlandığı ve 2022 yılının ikinci yarısında zirve seviyelere ulaştığı ortaya kondu.

Takip eden dönemde ise başta İstanbul olmak üzere üç büyük ilde de konut kiralarındaki artış hızının yavaşladığı izleniyor.

TCMB 'Yeni Kiracı Kira Endeksi'ni yayınlamaya başladı! Üç büyük ilde son durum ne?

2026'DA YÜZDE 40'IN ALTINA GERİLEDİ

2023 yılının ikinci çeyreğinde, Ankara’nın diğer iki büyük ilden kayda değer ölçüde ayrışmaya başladığı ve bu ayrışmanın aynı yılın üçüncü çeyreğinde daha da belirginleştiği gözleniyor.

Yazıda, “2023 yılı şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından bölgenin yoğun göç almasının, söz konusu ayrışmada önemli bir etken olduğunu değerlendiriyoruz. Para politikasında uygulanan sıkılaşmanın etkisiyle yıllık artış oranlarının 2023 yılının son çeyreğinden itibaren düşme eğilimine girdiği, Türkiye geneli ve üç büyük ilde YKKE yıllık artışlarının Ocak 2026 itibarıyla yüzde 40’ın altına gerilediği görülüyor” denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzman isimden 'parametre terse dönecek' çıkışı! Konut almak isteyenler için çok kritik uyarı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOKİ 500 bin sosyal konut yedek isim listesi sorgulama! TOKİ yedekler ne zaman açıklanacak?
ETİKETLER
#enflasyon
#tcmb
#konut fiyatları
#Deprem Etkisi
#Kira Endeksi
#Konut Kirası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.