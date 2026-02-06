Menü Kapat
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

TCMB, yılın ilk Enflasyon Raporunu 12 Şubat'ta İstanbul'da açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, yılın ilk Enflasyon Raporunu 12 Şubat'ta İstanbul'da açıklayacak.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.02.2026
12:20
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
12:30

Türkiye Cumhuriyet TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan , " 2026-I"in tanıtımı amacıyla 12 Şubat Perşembe saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB, yılın ilk Enflasyon Raporunu 12 Şubat'ta İstanbul'da açıklayacak

Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı rakamlarını geçtiğimiz hafta açıkladı. 'in açıkladığı tüketici fiyat endeksi verilerine göre; Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84 son 12 aylık enflasyon ise 30.65 olarak gerçekleşmişti.

Gram altın diri kaldı! İslam Memiş'ten altın için sarsıcı uyarı: İşte yeni hedef ve tarih
Faizsiz 100 bin lira nakit fırsatı! İşte Şubat 2026 faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar
#enflasyon
#merkez bankası
#tüik
#fatih karahan
#enflasyon raporu
#Ekonomi
