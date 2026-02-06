TCMB, yılın ilk Enflasyon Raporunu 12 Şubat'ta İstanbul'da açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-I"in tanıtımı amacıyla 12 Şubat Perşembe saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon rakamlarını geçtiğimiz hafta açıkladı. TÜİK'in açıkladığı tüketici fiyat endeksi verilerine göre; Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84 son 12 aylık enflasyon ise 30.65 olarak gerçekleşmişti.