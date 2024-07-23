TCMB'den likidite sterilizasyon adımı! Bankalara talimat gönderildi

23 Temmuz 2024 17:21 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 17:23

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası likiditeye yönelik yeni adımlar atmaya devam ediyor. Buna göre banka, satım yönlü altın ve döviz karşılığı swap ihaleleri düzenleyebilecek.

SWAP İHALESİ YOLU AÇILDI

Bankalara gönderilen talimata göre, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla satım yönlü altın karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı altın satışı) başlanmasına karar verildi.

Ayrıca, satım yönlü döviz karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı döviz satışı) başlanması kararlaştırıldı.