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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Zeynep Gizem Er
KAYNAK:
Zeynep Gizem Er
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:15

TCMB'den özel sektöre can suyu: Şirketlerin borç yükünü hafifletecek adım! Necmettin Batırel'den çarpıcı analiz

Merkez Bankası, özel sektörün Türk lirası cinsinden ihraç ettiği borçlanma araçlarında yıl sonuna kadar vadesi gelecek ödemeler için kullandırılacak kredileri kredi büyüme sınırından istisna tuttu. Ekonomist Necmettin Batırel Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamada, kararın şirketlerin borç ödeme baskısını hafifleteceğini ve özel sektör tahvil piyasasında olası bir temerrüt riskini azaltacağını belirterek kritik adımın detaylarını tek tek anlattı.

Avatar
Editor
 Zeynep Gizem Er
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TCMB'den özel sektöre can suyu: Şirketlerin borç yükünü hafifletecek adım! Necmettin Batırel'den çarpıcı analiz
KAYNAK:
Zeynep Gizem Er
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 11:15

(TCMB), özel sektör tahvil piyasasında yaşanabilecek olası ödeme sıkışıklığının önüne geçmek amacıyla kritik bir adım attı. Şirketlerin yurt içinde Türk lirası cinsinden ihraç ettiği borçlanma araçlarının yıl sonuna kadar vadesi gelecek ödemeleri için kullandırılacak TL kredilerinin kredi büyüme sınırından istisna tutulması, şirketlerin finansmana erişimi ve nakit akışı açısından önem taşıyor. Sıkı para politikası ve kredi büyümesine yönelik sınırlamalar nedeniyle vadesi gelen borçlarını ödemek için yeni finansman bulmakta zorlanabilen şirketlere yönelik düzenlemenin, özel sektör tahvil piyasasındaki ödeme baskısını hafifletmesi bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

TCMB'den özel sektöre can suyu: Şirketlerin borç yükünü hafifletecek adım! Necmettin Batırel'den çarpıcı analiz

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özel sektör tahvil piyasasında yaşanabilecek ödeme sıkışıklığını önlemek amacıyla, yıl sonuna kadar vadesi gelecek özel sektör tahvil ödemeleri için kullandırılacak TL kredilerini kredi büyüme sınırından istisna tuttu.
Merkez Bankası'nın kararı, şirketlerin vadesi gelen tahvillerini ödemek için yeni finansman bulma zorluğunu hafifletmeyi amaçlıyor.
Bu düzenleme ile kredi değerliliği yüksek şirketlerin borç geri ödemelerinde temerrüde düşmesi önlenecek.
Kararın, özel sektör tahvil piyasasındaki ödeme baskısını hafifletmesi ve olası bir fon krizinin sisteme yayılmasını engellemesi bekleniyor.
Bu adımın, genel para politikasında bir gevşeme anlamına gelmediği, aksine belirli bir borç ödeme ihtiyacına yönelik geçici ve hedefli bir destek olduğu belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Ekonomist , Tgrthaber.com Özel Haber Editörü 'e yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası'nın kararının olası bir fon krizinin özel sektör tahvil piyasasına yayılmasını önlemeye yönelik hedefli bir destek olduğunu vurguladı.

 

TCMB'den özel sektöre can suyu: Şirketlerin borç yükünü hafifletecek adım! Necmettin Batırel'den çarpıcı analiz

''KREDİ DEĞERLİLİĞİ YÜKSEK ŞİRKETLERİN BORÇ GERİ ÖDEMELERİNDE TEMRRÜDE DÜŞMESİNİ ÖNLEYECEK''

Merkez Bankası'nın kararının şirketlerin borç geri ödemeleri açısından önemine dikkat çeken Batırel, düzenlemenin özellikle kredi değerliliği yüksek şirketlerin vadesi gelen yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olacağını belirtti.

Ekonomist Batırel, kararın etkisini şu sözlerle değerlendirdi:

''Merkez Bankası özel sektör tahvillerine likidite desteği sağladı. Şirketlerin yurt içinde TL cinsinden ihraç ettiği borçlanma araçlarının yıl sonuna kadar vadesi gelen ödemeleri için kullandırılacak TL kredileri, kredi büyüme sınırından istisna tutuldu. Merkez Bankası aldığı bu kararla doğrudan fon krizinin özel sektör tahvil piyasasına sıçramasını ve burada bir temerrüt (ödeme) dalgası meydana getirmesini önledi. Temel amaç sıkı para politikası ve kredi büyüme sınırları nedeniyle şirketler, vadesi gelen tahvillerini ödemek için yeni finansman bulmakta zorlanıyordu. Bu adımla, kredi değerliliği yüksek şirketlerin borç geri ödemelerinde temerrüde düşmesini önlenecek. Böylece şirketlerin nakit akış sıkışıklığı yaşamasının ve vadesi gelen borç yükümlülükleri nedeniyle piyasada oluşabilecek ani nakit talebi baskısının önüne geçilecek.  Merkez Bankası'nın hedefi fon krizi dolayısıyla özel sektör tahvil piyasasında yaşanabilecek olası bir tıkanmanın veya ödeme zincirindeki kırılmanın tüm bankacılık ve finans sistemine sıçramasını engellemek. Bu düzenleme piyasadaki genel likidite koşullarını tamamen tersine çevirmese de belirli bir alanda çok önemli bir rahatlama sağlayacak.''

TCMB'den özel sektöre can suyu: Şirketlerin borç yükünü hafifletecek adım! Necmettin Batırel'den çarpıcı analiz

''OLASI KRİZ RİSKİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE BERTAEAF EDECEK''

Düzenlemenin genel para politikasında kapsamlı bir gevşeme anlamına gelmediğini vurgulayan Necmettin Batırel, desteğin belirli bir borç ödeme ihtiyacına odaklandığını ifade etti.

Ekonomist Batırel, kararın özel sektör tahvil piyasasında yaşanabilecek olası bir krize karşı koruyucu rol üstleneceğini belirterek şunları kaydetti:

''Kısacası bu karar, piyasadaki genel para politikasını gevşetmeden, sadece vadesi gelen özel sektör borçlarının sorunsuz ödenmesini sağlamak için sisteme açılmış geçici ve hedefli bir nefes borusudur. Bu suretle tüm piyasaya kontrolsüz bir likidite enjekte etmek yerine, sadece "yıl sonuna kadar vadesi gelen tahvillerin ödenmesi" şartına bağlanarak genel enflasyonist baskıya yolaçmadan, tam olarak sıkışıklık yaşanan noktaya (özel sektör borçlanma araçları piyasasına) can suyu olacak. Şirketlerin yıl sonuna kadar olan nakit akış yönetimini doğrudan rahatlatacak ve kısa vadeli borç ödeme baskısını hafifletecektir. Bankalar, kredi sınırlarına takılma korkusu olmadan bu durumdaki şirketleri fonlayabilecek. Bu karar, piyasadaki tüm likidite sıkıntısını kökten çözmeyecektir ancak özel sektör tahvil piyasasında vadesi gelen borçların ödenememesinden kaynaklanabilecek olası bir kriz riskini (sistemik riski) büyük ölçüde bertaraf edecek.''

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#zeynep gizem er
#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#Necmettin Batırel
#Özel Sektör Tahvil Piyasası
#Tl Kredileri
#Ekonomi
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