Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Kasım ile biten haftada 16 milyar 978 milyon dolar azalarak, 141 milyar 972 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri 8 milyar 874 milyon dolar azalarak 59 milyar 250 milyon dolardan 50 milyar 376 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 20 Kasım haftasında 8 milyar 104 milyon dolar azalarak 99 milyar 700 milyon dolardan 91 milyar 596 milyon dolara indi.