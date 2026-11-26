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İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Kasım ile biten haftada 16 milyar 978 milyon dolar azalarak, 141 milyar 972 milyon dolara geriledi.
Brüt döviz rezervleri 8 milyar 874 milyon dolar azalarak 59 milyar 250 milyon dolardan 50 milyar 376 milyon dolara indi.
Altın rezervleri ise 20 Kasım haftasında 8 milyar 104 milyon dolar azalarak 99 milyar 700 milyon dolardan 91 milyar 596 milyon dolara indi.
|Rezerv Türü
|Önceki Değer (Dolar)
|Değişim (Dolar)
|Güncel Değer (20 Kasım Haftası) (Dolar)
|Toplam Rezervler
|158 milyar 950 milyon
|-16 milyar 978 milyon
|141 milyar 972 milyon
|Brüt Döviz Rezervleri
|59 milyar 250 milyon
|-8 milyar 874 milyon
|50 milyar 376 milyon
|Altın Rezervleri
|99 milyar 700 milyon
|-8 milyar 104 milyon
|91 milyar 596 milyon