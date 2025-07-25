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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Teknoloji devinden sok karar! Binlerce kişiyi işten çıkaracak

Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Intel Corporation, yeni CEO Lip-Bu Tan’ın yönetiminde başlatılan yeniden yapılanma süreci kapsamında iş gücünde önemli bir küçülmeye gidiyor. Şirket, yıl sonuna kadar çalışan sayısını yüzde 22 oranında azaltarak 75 bine düşürmeyi planlıyor.

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Teknoloji devinden sok karar! Binlerce kişiyi işten çıkaracak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 12:16

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel Corporation, perşembe günü yaptığı açıklamada bu yılıgeçen yıla göre beşte bir oranında daha az bir iş gücüyle kapatacağını duyurdu.

, yeni Lip-Bu Tan liderliğinde planlananyeniden yapılanmanın bir parçası olarak gerçekleşecek.

Teknoloji devinden sok karar! Binlerce kişiyi işten çıkaracak

ÇALIŞANLARIN YAKLAŞIK YÜZDE 50'Sİ İŞTEN ÇIKARILDI

Tan, çalışanlarına yazdığı bir notta, "Artık boş çek yok. Her yatırımın ekonomik anlamı olmalı. Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu şeyi, ihtiyaç duydukları anda üretecek ve tutarlı uygulamayla güvenlerini kazanacağız" dedi.

Intel, işten çıkarmaların bir parçası olarak "cerrahi" bir yaklaşım benimseyerek orta düzey yönetim kademelerini kaldırmaya çalışıyor. Şirketin finans şefi David Zinsner Reuters'a verdiği demeçte, "Şirketin yaklaşık yüzde 50'sini çıkardık" dedi.

Teknoloji devinden sok karar! Binlerce kişiyi işten çıkaracak

ÇALIŞAN SAYISI 75 BİNE DÜŞÜRÜLECEK

Şirket, haziran ayı sonunda bildirdiği 96 bin 400 kişilik çalışan sayısını yüzde 15 oranında azaltmayı planlıyor.

Böylece, çalışan sayısını yıl sonuna kadar 75 bin kişiye düşürülecek.

Bu, 2024 yılı sonuna göre yüzde 22 daha düşük çalışan sayısı anlamına geliyor.

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ETİKETLER
#işten çıkarmalar
#ceo
#Teknoloji
#Intel Tabanlı Mac
#Yeniden Yapılanma
#Lip-bu Tan
#Ekonomi
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