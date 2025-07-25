Teknoloji devinden sok karar! Binlerce kişiyi işten çıkaracak

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel Corporation, perşembe günü yaptığı açıklamada bu yılıgeçen yıla göre beşte bir oranında daha az bir iş gücüyle kapatacağını duyurdu.

İşten çıkarmalar, yeni CEO Lip-Bu Tan liderliğinde planlananyeniden yapılanmanın bir parçası olarak gerçekleşecek.

ÇALIŞANLARIN YAKLAŞIK YÜZDE 50'Sİ İŞTEN ÇIKARILDI

Tan, çalışanlarına yazdığı bir notta, "Artık boş çek yok. Her yatırımın ekonomik anlamı olmalı. Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu şeyi, ihtiyaç duydukları anda üretecek ve tutarlı uygulamayla güvenlerini kazanacağız" dedi.

Intel, işten çıkarmaların bir parçası olarak "cerrahi" bir yaklaşım benimseyerek orta düzey yönetim kademelerini kaldırmaya çalışıyor. Şirketin finans şefi David Zinsner Reuters'a verdiği demeçte, "Şirketin yaklaşık yüzde 50'sini çıkardık" dedi.

ÇALIŞAN SAYISI 75 BİNE DÜŞÜRÜLECEK

Şirket, haziran ayı sonunda bildirdiği 96 bin 400 kişilik çalışan sayısını yüzde 15 oranında azaltmayı planlıyor.

Böylece, çalışan sayısını yıl sonuna kadar 75 bin kişiye düşürülecek.

Bu, 2024 yılı sonuna göre yüzde 22 daha düşük çalışan sayısı anlamına geliyor.