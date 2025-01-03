Teknoloji devlerini zor bir yıl bekliyor: Piyasalar karışacak

03 Ocak 2025 10:48 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:51

2025'te teknoloji devleri zorlu bir döneme girebilir. Morgan Stanley, kazanç artışlarının yavaşlamasıyla birlikte, teknoloji hisselerinin piyasaya hakimiyetinde zorlanılacağı öngörüsünde bulundu. Yatırımcıların daha seçici hale gelmesi bekleniyor.

2025​, teknoloji devleri için zorlu bir yıl olabilir. Morgan Stanley​, S&P 500 Endeksi’nin geçen yılki büyük sıçramasında etkili olan teknoloji​ şirketlerinin, bu yıl kazanç artışlarının yavaşlamasıyla birlikte piyasalarda hakimiyet kurmakta zorlanacağını öngörüyor.

Söz konusu teknoloji devleri, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla’dan oluşan "Muhteşem Yedi" hisse senetlerinin 2024 için %34’lük kazanç artışı öngörülüyor. Ancak, 2025 için bu artışın %18 civarına gerilemesi bekleniyor. Yani, teknoloji hisselerindeki büyüme beklentisi düşerken, yatırımcıların alım kararlarında daha seçici hale gelmesi muhtemel.

Morgan Stanley’nin baş yatırım yetkilisi Lisa Shalett, Bloomberg Televizyonu’na yaptığı açıklamada, 2025'te piyasanın teknoloji hisselerine olan ilgisinin azabileceğini belirtti. Şalett, “Yavaşlayan kar artışları, bu kadar yüksek büyüme beklentilerinin ardında olan yatırımcıları şaşırtabilir. Bu, teknoloji devlerinin 2025’te piyasayı domine etme kabiliyetini sarsabilir” şeklinde konuştu.

Yatırımcılar, kazanç beklentilerinin daralmasıyla birlikte, sadece mega teknoloji hisseleri almak yerine, kazananları belirlemek için daha fazla ayrım yapmaya başlayacak. Şalett, “Yapay zeka büyüme hikayesi ile antitröst riskleri ve doların güçlü etkileri gibi faktörler arasındaki farklar, 2025’te yatırımcılar için çok daha önemli hale gelecek” ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, teknoloji devleri, 2025'te daha fazla risk ve belirsizlikle karşı karşıya kalacak. Yatırımcıların stratejileri, hızla değişen piyasa koşullarına göre şekillenecek ve bazı şirketler, daha güçlü ve sürdürülebilir büyüme hikayeleri sunarak öne çıkacak.