Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Temmuzda süt üretimi yükseldi: İçme sütü ve yoğurtta artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Bir önceki ay 935 bin 49 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında yüzde1,2 oranında artarak 946 bin 158 ton oldu.

Temmuzda süt üretimi yükseldi: İçme sütü ve yoğurtta artış
12.09.2025
12.09.2025
saat ikonu 12:17

Türkiye İstatistik Kurumu (), Temmuz ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan miktarı, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 arttı, Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttı.

Temmuzda süt üretimi yükseldi: İçme sütü ve yoğurtta artış

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 3,2 arttı, ayran üretimi yüzde 10,0 arttı, üretimi yüzde 4,4 arttı, içme sütü üretimi yüzde 19,2 arttı, ve sadeyağ üretimi yüzde 12,1 arttı. Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 2,0 arttı, ayran üretimi yüzde 8,0 arttı, yoğurt üretimi yüzde 3,9 arttı, içme sütü üretimi yüzde 8,4 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 10,6 arttı.

Temmuzda süt üretimi yükseldi: İçme sütü ve yoğurtta artış

Bir önceki ay 935 bin 49 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında yüzde1,2 oranında artarak 946 bin 158 ton oldu.
Bir önceki ay 124 bin 852 ton olan içme sütü üretimi Temmuz ayında yüzde 1,9 oranında artarak 127 bin 164 ton olarak gerçekleşti.

