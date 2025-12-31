Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Tera Bank’tan güçlü sermaye artırımı

Türkiye finans sektörünün yenilikçi yatırım bankası Tera Bank’ın sermayesi 30 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda 3.500.000.000 TL’ye yükseltildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 11:23

Girişimciden yatırımcıya, kobi’den teknoloji şirketlerine kadar Türkiye’nin geleceğini inşa eden herkesin yanında olmayı amaçlayan Tera Bank, kurumsal ve ticari bankacılıkta elde ettiği başarılı sonuçların ardından, tamamı nakden gerçekleştirilen 2.000.000.000 sermaye artırımıyla 1.500.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini 3.500.000.000 TL’ye çıkartarak finansal gücünü artırdı.

ÖZKAYNAK BÜYÜKLÜĞÜ 8 MİLYAR TL

Söz konusu sermaye artırımıyla birlikte Tera Bank’ın özkaynak büyüklüğü yaklaşık 8 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu artış, bankanın bilanço gücünü belirgin şekilde güçlendirirken, kredi verme kapasitesini ve uzun vadeli fonlama imkanlarını da önemli ölçüde artırdı.

Güçlenen sermaye ve özkaynak yapısı sayesinde Tera Bank, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmana erişimini daha etkin hale getirmeyi, aynı zamanda büyük ölçekli ve stratejik projelerin fonlamasında daha aktif rol almayı hedefliyor.

Tera Bank, proje finansmanı, kurumsal finansman ve reel sektör odaklı çözümlerle; ekonomik büyümeyi destekleyen, disiplinli risk yönetimi ve güçlü sermaye yapısıyla öne çıkan bir finansal çözüm ortağı olarak konumlanmaya devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2026 MTV zam oranı belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
Emekli için kötü senaryo ortadan kalktı! İsa Karakaş Ankara'dan kesin kulis bombası patlattı!
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.