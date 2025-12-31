Tera Bank’tan güçlü sermaye artırımı

Girişimciden yatırımcıya, kobi’den teknoloji şirketlerine kadar Türkiye’nin geleceğini inşa eden herkesin yanında olmayı amaçlayan Tera Bank, kurumsal ve ticari bankacılıkta elde ettiği başarılı sonuçların ardından, tamamı nakden gerçekleştirilen 2.000.000.000 sermaye artırımıyla 1.500.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini 3.500.000.000 TL’ye çıkartarak finansal gücünü artırdı.

ÖZKAYNAK BÜYÜKLÜĞÜ 8 MİLYAR TL

Söz konusu sermaye artırımıyla birlikte Tera Bank’ın özkaynak büyüklüğü yaklaşık 8 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu artış, bankanın bilanço gücünü belirgin şekilde güçlendirirken, kredi verme kapasitesini ve uzun vadeli fonlama imkanlarını da önemli ölçüde artırdı.

Güçlenen sermaye ve özkaynak yapısı sayesinde Tera Bank, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmana erişimini daha etkin hale getirmeyi, aynı zamanda büyük ölçekli ve stratejik projelerin fonlamasında daha aktif rol almayı hedefliyor.

Tera Bank, proje finansmanı, kurumsal finansman ve reel sektör odaklı çözümlerle; ekonomik büyümeyi destekleyen, disiplinli risk yönetimi ve güçlü sermaye yapısıyla öne çıkan bir finansal çözüm ortağı olarak konumlanmaya devam ediyor.