Tesla Türkiye’den kritik açıklama! Araç satışları askıya alındı: ÖTV'ye ek zam sinyali verildi

Elektrikli araçlara yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan artışın ardından, Tesla Türkiye’den mevcut ve potansiyel müşterileri yakından ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Şirket, siparişi bulunan müşteriler için fiyat politikasına dair detayları paylaştı.

SİPARİŞİ OLANLARA FİYAT GÜVENCESİ

Tesla Türkiye, hali hazırda siparişi alınmış müşteriler için baz fiyatların korunacağını duyurdu. Yani araç için sipariş vermiş olan kullanıcılar, yeni zamlı baz fiyatlardan etkilenmeyecek. Ancak bu kişiler, yalnızca artan ÖTV oranından dolayı ek maliyetle karşılaşacak.

BAZ FİYATLARA ZAM SİNYALİ

Şirketin yaptığı açıklamada “baz fiyatların korunması” vurgusu dikkat çekerken, bu ifadenin gelecekte bir fiyat artışı beklendiğine işaret ettiği yorumları da yapıldı. Bu durum, ilerleyen dönemde Tesla'nın Türkiye fiyatlarında yeni bir güncelleme yapabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

YENİ ARAÇ LİSTELEMELERİ ASKIYA ALINDI

Tesla, temmuz ayı içinde planladığı yeni araç listelemelerini de geçici süreyle durdurduğunu açıkladı. Bu adım, fiyat stratejisinde yeniden değerlendirme yapıldığının ve güncel ÖTV oranlarının etkisinin hesaplandığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

FATURASI KESİLEN MÜŞTERİLER ZAMMIN DIŞINDA

Şirketin açıklamasında, faturası kesilmiş ve ÖTV’si ödenmiş olan müşterilerin bu vergi artışından etkilenmeyeceği net biçimde ifade edildi. Bu kişilere daha önce bildirilen fiyat koşulları geçerliliğini koruyacak.

Tesla Türkiye, mevcut siparişi olan müşteriler için baz fiyatların korunmasını “iyi niyet göstergesi” olarak nitelendirdi. Bu kararın, müşterilerin mağduriyetini en aza indirmeyi amaçladığı belirtildi.

https://x.com/teslaeurope/status/1948381569661464692?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1948381569661464692%7Ctwgr%5Ef88e19e9d552e3a10cb3597d3907860882b985cb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dunya.com%2Fsektorler%2Ftesla-turkiyeden-otv-aciklamasi-satislar-askiya-alindi-otvye-ek-zam-sinyali-verildi-haberi-786707