Tesla Türkiye’den kritik açıklama! Araç satışları askıya alındı: ÖTV'ye ek zam sinyali verildi

Elektrikli araçlara yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan artışın ardından, Tesla Türkiye’den mevcut ve potansiyel müşterileri yakından ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Şirket, siparişi bulunan müşteriler için fiyat politikasına dair detayları paylaştı.
Tesla Türkiye, hali hazırda siparişi alınmış müşteriler için baz fiyatların korunacağını duyurdu. Yani araç için sipariş vermiş olan kullanıcılar, yeni zamlı baz fiyatlardan etkilenmeyecek. Ancak bu kişiler, yalnızca artan ÖTV oranından dolayı ek maliyetle karşılaşacak.
Şirketin yaptığı açıklamada “baz fiyatların korunması” vurgusu dikkat çekerken, bu ifadenin gelecekte bir fiyat artışı beklendiğine işaret ettiği yorumları da yapıldı. Bu durum, ilerleyen dönemde Tesla'nın Türkiye fiyatlarında yeni bir güncelleme yapabileceği ihtimalini güçlendiriyor.
Tesla, temmuz ayı içinde planladığı yeni araç listelemelerini de geçici süreyle durdurduğunu açıkladı. Bu adım, fiyat stratejisinde yeniden değerlendirme yapıldığının ve güncel ÖTV oranlarının etkisinin hesaplandığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Şirketin açıklamasında, faturası kesilmiş ve ÖTV’si ödenmiş olan müşterilerin bu vergi artışından etkilenmeyeceği net biçimde ifade edildi. Bu kişilere daha önce bildirilen fiyat koşulları geçerliliğini koruyacak.
Tesla Türkiye, mevcut siparişi olan müşteriler için baz fiyatların korunmasını “iyi niyet göstergesi” olarak nitelendirdi. Bu kararın, müşterilerin mağduriyetini en aza indirmeyi amaçladığı belirtildi.
https://x.com/teslaeurope/status/1948381569661464692?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1948381569661464692%7Ctwgr%5Ef88e19e9d552e3a10cb3597d3907860882b985cb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dunya.com%2Fsektorler%2Ftesla-turkiyeden-otv-aciklamasi-satislar-askiya-alindi-otvye-ek-zam-sinyali-verildi-haberi-786707