Avatar
Editor
 | İrem Çınar

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün’den "iş kazası" açıklaması

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, Sabiha Gökçen Yerleşkesi İniş Takımları Atölyesinde yaşanan iş kazasına ilişkin, "Hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz. Yaşanan durum üzerine kapsamlı bir inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün’den
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 17:34

Türk Hava Yolları (), Teknik A.Ş'nin 'deki atölyelerindeİş kazası meydana geldi. Görevli teknisyen Yusuf Altun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün’den "iş kazası" açıklaması

Konuyla ilgili açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "İştirak şirketimiz THY Teknik A.Ş.’nin Sabiha Gökçen Yerleşkesi İniş Takımları Atölyesinde bu sabah bir meydana gelmiştir. Uzun yıllardır şirketimiz bünyesinde teknisyen olarak çalışan Yusuf Altun olayın ardından ivedi şekilde hastaneye ulaştırılmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz. Yaşanan durum üzerine kapsamlı bir inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün’den "iş kazası" açıklaması
ETİKETLER
#thy
#iş kazası
#sabiha gökçen
#Teknik A.ş
#Yusuf Altun
#Ekonomi
