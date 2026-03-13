Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

THY maaşları bütçeye yük oluyor mu? DMM'den CHP'li vekilin iddialarına cevap

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Türk Hava Yolları yöneticilerine ilişkin maaş iddialarına yönelik açıklama yayımladı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın dile getirdiği THY'nin maaşlarının bütçeye yük olduğu varsayımının mümkün olmadığı açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
THY maaşları bütçeye yük oluyor mu? DMM'den CHP'li vekilin iddialarına cevap
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 00:26
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 00:28

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın TBMM’de söz alarak THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’ı hedef alan sözlerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

THY'nin devlet bütçesinden kaynak almadan gelirini kendisinin ürettiğinin altı çizilen açıklamada Günaydın'ın kurumu hedef alan sözlerinin dezenformasyon olduğu vurgulandı.

THY maaşları bütçeye yük oluyor mu? DMM'den CHP'li vekilin iddialarına cevap

THY'Yİ HEDEF ALAN SÖYLEMLER DEZENFORMASYONDUR

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu olan Türk Hava Yolları’na ilişkin ortaya atılan iddialar dezenformasyon içermektedir.

THY, devlet bütçesinden kaynak almayan, gelirini kendi faaliyetleriyle oluşturan, Borsa İstanbul’da işlem gören ve bağımsız denetime tabii olan halka açık bir şirkettir. Kamuya ve genel bütçeye herhangi bir mali yük oluşturmamaktadır.

Buna rağmen; THY’yi kamu bütçesiyle finanse ediliyormuş gibi gösteren ve birbiriyle ilgisiz kalemleri yan yana getirerek Türkiye’nin en güçlü uluslararası markalarından biri olan THY’yi hedef alan söylem ve paylaşımlar dezenformasyondur.

Kamuoyunun bu tarz içerik, söylem ve paylaşımlara itibar etmemesi rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2032190893202010222?s=20

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DMM'den "Tarihi yapılar gözden çıkarıldı" başlıklı habere yalanlama
Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevinde kesilen yarış eti kavurma mı yapıldı? Mide bulandıran iddiaya açıklama var
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.