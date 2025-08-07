Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

THY, yılın 7 ayında 51,2 milyon yolcu ağırladı

Türk Hava Yolları (THY), 2025 yılının ocak-temmuz aylarını kapsayan dönemde yüzde 82,1'lik yolcu doluluk oranıyla toplam 51,2 milyon yolcuyu ağırladı.

THY, yılın 7 ayında 51,2 milyon yolcu ağırladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
15:35
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
15:35

'nin konsolide 2025 yılı ilk 7 aya ilişkin trafik verileri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Verilere göre, ve AJet verilerinin dahil edildiği toplam , geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 51,2 milyona ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise yüzde 9 artış göstererek 19,6 milyon oldu.

THY, yılın 7 ayında 51,2 milyon yolcu ağırladı

Geçen yıl bu rakam 18 milyon olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde yolcu 0,6 puanlık artışla yüzde 82,1 olarak gerçekleşti. Yurt dışı uçuşlardaki doluluk oranı yüzde 81,7; yurt içi hatlardaki doluluk oranı ise yüzde 85,6 olarak kayıtlara geçti.

THY, yılın 7 ayında 51,2 milyon yolcu ağırladı

Toplam arz edilen koltuk kilometresi (AKK) yüzde 6,1 artarak 153,9 milyar oldu. ve posta taşımacılığında da artış yaşandı; taşınan hacim 1,16 milyon tondan yüzde 4,4 artışla 1,21 milyon tona yükseldi. THY filosundaki uçak sayısı ise Temmuz 2025 sonu itibarıyla 491'e ulaştı.

THY, yılın 7 ayında 51,2 milyon yolcu ağırladı

TEMMUZ AYINDA 9 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Şirketin geçen yıl Temmuz ayında 8,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yıl aynı dönemde yüzde 8,4 artışla 9 milyona ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise Temmuz 2025'te, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarak 3,3 milyon olarak kayıtlara geçti. Yolcu doluluk oranı Temmuz ayında 0,2 puanlık artışla yüzde 85,4'e yükselirken; yurt dışı uçuşlarda doluluk oranı yüzde 84,8, yurt içi uçuşlarda ise yüzde 90,6 olarak gerçekleşti.

THY, yılın 7 ayında 51,2 milyon yolcu ağırladı

Geçen yıl Temmuz ayında 23 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometresi (AKK), bu yılın aynı döneminde yüzde 8,7 artarak 25 milyara çıktı. Aynı dönemde taşınan kargo ve posta miktarı ise yüzde 11,2 artış göstererek 191,1 bin ton seviyesine ulaştı.

ETİKETLER
#Türk Hava Yolları
#thy
#kargo
#yolcu sayısı
#doluluk oranı
#Trafik Verileri
#Koltuk Kilometresi
#Ekonomi
TGRT Haber
