THY'den indirimli bilet kampanyası! 9 Ekim'e kadar satın almak gerekiyor

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Antalya çıkışlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları için 1000 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.
THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım-25 Aralık'ta, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul ve Antalya çıkışlı KKTC uçuşları için kampanya düzenlendi.
Bu kapsamda 9 Ekim'e kadar satın alınacak biletlerle yolcular 1000 liradan başlayan avantajlı fiyatlarla seyahat edilebilecek.
Yolcular kampanyayla ilgili detaylı bilgilere THY'nin internet sitesinden erişilebilecek.