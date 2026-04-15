THY'den öğrencilere Avrupa uçuşlarında indirim

Türk Hava Yolları, Türkiye'den Avrupa'ya seyahat etmek isteyen öğrencilerle ilgili indirimli bilet kampanyası başlattı. Kurumdan yapılan açıklamada detaylar ve tarih bilgisi paylaşıldı.

(THY), Türkiye çıkışlı Avrupa varışlı seyahatlerde öğrencilere yönelik yüzde 15 indirimli biletleri satışa sundu.

Türk Hava Yolları, Türkiye çıkışlı Avrupa varışlı seyahatlerde öğrencilere özel yüzde 15 indirim sunuyor.
Kampanya, Miles&amp;Smiles ödül programına kayıtlı öğrenciler için geçerlidir.
İndirimden faydalanmak için biletler 30 Nisan'a kadar alınmalıdır.
Seyahat tarihi 15 Nisan ile 31 Mayıs arasındadır.
Kampanya detayları THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasında bulunabilir.
15 NİSAN-31 MAYIS ARASINDAKİ SEYAHATLERDE GEÇERLİ

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, "Miles&Smiles" ödül programına kayıtlı öğrenciler, 30 Nisan'a kadar alacakları biletler ile Türkiye çıkışlı Avrupa ülkeleri varışlı 15 Nisan-31 Mayıs arasındaki seyahatlerinde yüzde 15 indirimden faydalanabilecek.

THY'den öğrencilere Avrupa uçuşlarında indirim

ile ilgili ayrıntılı bilgilere, THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından erişilebiliyor.

