THY'den öğrencilere Avrupa uçuşlarında indirim

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye çıkışlı Avrupa varışlı seyahatlerde öğrencilere yönelik yüzde 15 indirimli biletleri satışa sundu.

15 NİSAN-31 MAYIS ARASINDAKİ SEYAHATLERDE GEÇERLİ

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, "Miles&Smiles" ödül programına kayıtlı öğrenciler, 30 Nisan'a kadar alacakları biletler ile Türkiye çıkışlı Avrupa ülkeleri varışlı 15 Nisan-31 Mayıs arasındaki seyahatlerinde yüzde 15 indirimden faydalanabilecek.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere, THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından erişilebiliyor.