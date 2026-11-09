THY'den öğrencilerin yurt dışı seyahatlerinde indirimli bilet kampanyası

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 12-34 yaş arası öğrenciler, 8 Aralık'a kadar alacakları indirimli biletler ile 9 Kasım 2026 - 30 Nisan 2027 tarihleri arasındaki Türkiye çıkışlı (Rusya, Belarus, Küba, Hindistan, Endonezya, Maldivler, Nepal ve Sri Lanka hariç) destinasyonlara tek yön ya da gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçuşlarda seyahat edebilecek.
İndirimden sadece THY'nin Miles&Smiles ödül programına kayıtlı öğrenciler yararlanabilecek.