THY'den öğrencilerin yurt dışı seyahatlerinde indirimli bilet kampanyası

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 12-34 yaş arası öğrenciler, 8 Aralık'a kadar alacakları indirimli biletler ile 9 Kasım 2026 - 30 Nisan 2027 tarihleri arasındaki Türkiye çıkışlı (Rusya, Belarus, Küba, Hindistan, Endonezya, Maldivler, Nepal ve Sri Lanka hariç) destinasyonlara tek yön ya da gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçuşlarda seyahat edebilecek.

İndirimden sadece THY'nin Miles&Smiles ödül programına kayıtlı öğrenciler yararlanabilecek.