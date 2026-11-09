AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seyahati planlayan yolcular için kış dönemini kapsayan indirimli bilet kampanyasını başlattı. Kampanya dahilinde biletler, vergiler hariç yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.

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HABERİN ÖZETİ AJet'ten KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirim AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seyahatleri için kış dönemini kapsayan %30 indirimli bilet kampanyası başlattı. Biletler, vergiler hariç %30 indirimle satışa sunuldu. İndirimli biletler 9 Kasım 2026 saat 11.00 ile 10 Kasım 2026 saat 23.59 arasında satın alınabilecek. Seyahat dönemi 24 Kasım 2026 – 3 Mart 2027 tarihleri arasını kapsıyor. Kampanyadan yararlanmak için 'KIBRIS30' kodu kullanılmalı. İndirim, ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden geçerli.

İndirimli biletler, 9 Kasım 2026 saat 11.00 ile 10 Kasım 2026 saat 23.59 arasında satın alınabilecek. Seyahat dönemi ise 24 Kasım 2026 – 3 Mart 2027 tarihlerini kapsıyor (31 Aralık 2026 - 5 Ocak 2027 ile 22 Ocak - 9 Şubat 2027 tarihleri arası kampanya dışındadır).

Sadece ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden geçerli olan indirimden yararlanmak için "KIBRIS30" kodunun kullanılması gerekiyor. Yüzde 30’luk indirim; ‘Basic’ paketin yanı sıra ‘EcoJet’, ‘Flex’ ve ‘Premium’ bilet tiplerinde de uygulanacak.