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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 14:39

AJet'ten KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirim

AJet, kış dönemine yönelik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşlarında vergiler hariç yüzde 30 indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamındaki biletler 9-10 Kasım 2026 tarihlerinde, "KIBRIS30" koduyla yalnızca ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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AJet'ten KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirim
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 14:39

, () seyahati planlayan yolcular için kış dönemini kapsayan kampanyasını başlattı. Kampanya dahilinde biletler, vergiler hariç yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.

HABERİN ÖZETİ

AJet'ten KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirim

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seyahatleri için kış dönemini kapsayan %30 indirimli bilet kampanyası başlattı.
Biletler, vergiler hariç %30 indirimle satışa sunuldu.
İndirimli biletler 9 Kasım 2026 saat 11.00 ile 10 Kasım 2026 saat 23.59 arasında satın alınabilecek.
Seyahat dönemi 24 Kasım 2026 – 3 Mart 2027 tarihleri arasını kapsıyor.
Kampanyadan yararlanmak için 'KIBRIS30' kodu kullanılmalı.
İndirim, ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden geçerli.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

İndirimli biletler, 9 Kasım 2026 saat 11.00 ile 10 Kasım 2026 saat 23.59 arasında satın alınabilecek. Seyahat dönemi ise 24 Kasım 2026 – 3 Mart 2027 tarihlerini kapsıyor (31 Aralık 2026 - 5 Ocak 2027 ile 22 Ocak - 9 Şubat 2027 tarihleri arası kampanya dışındadır).

AJet'ten KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirim

Sadece ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden geçerli olan indirimden yararlanmak için "KIBRIS30" kodunun kullanılması gerekiyor. Yüzde 30’luk indirim; ‘Basic’ paketin yanı sıra ‘EcoJet’, ‘Flex’ ve ‘Premium’ bilet tiplerinde de uygulanacak.

 

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ETİKETLER
#Ajet
#kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti
#kktc
#indirimli bilet
#Kibris30
#Ekonomi
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