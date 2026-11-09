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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 13:27

Canan Karatay’a ne oldu? Canan Karatay şu anda nerede? Canan Karatay mahkemesi nedir?

İç hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Anayasa Mahkemesi tarafından aşılarla ilgili sözleri nedeniyle aldığı 1 aylık men cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Bu karar sonrası arama motorlarında Canan Karatay hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, Canan Karatay’a ne oldu? Canan Karatay şu anda nerede? Canan Karatay mahkemesi nedir? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Canan Karatay’a ne oldu? Canan Karatay şu anda nerede? Canan Karatay mahkemesi nedir?
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 13:27

Geçtiğimiz dönemlerde katıldığı bir televizyon programında söylediği ‘Bütün aşılara karşıyım.’ Sözüyle birtakım iddialar öne süren Prof. Dr. Canan Karatay hakkında inceleme başlatılmıştı. Tüm bu süreçlerden sonra Anayasa Mahkemesi tarafından 1 aylık men cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Karar sonrası açıklamalar yapan Canan Karatay, arama motorlarında da merak edilmeye başlandı. Peki, Canan Karatay’a ne oldu? Canan Karatay şu anda nerede? Canan Karatay mahkemesi nedir? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

CANAN KARATAY’A NE OLDU?

Söylediği her sözle olay olan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz dönemlerde katıldığı bir program da aşılarla ilgi ‘karşıyım’ sözünü söylemesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Hatta aşılarla ilgili birtakım iddialarda bulunan Canan Karatay, yapmış olduğu açıklamalardan sonra kendisi hakkında inceleme başlatılmıştı.

Canan Karatay’a ne oldu? Canan Karatay şu anda nerede? Canan Karatay mahkemesi nedir?

İstanbul Tabip Odası, Canan Karatay’ın bir ay meslekten menedilmesine karar verirken, bu karar Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından da onanmıştı. Canan Karatay ise cezayı haksız bularak iptali istemiyle mahkemeye başvurmuş, red cevabı alınca da soluğu Anayasa Mahkemesi’nde almıştı.

Canan Karatay’a ne oldu? Canan Karatay şu anda nerede? Canan Karatay mahkemesi nedir?

Şimdilerde Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunan Canan Karatay hakkında hüküm verildi. Anayasa Mahkemesi Karatay’ın aşılarla ilgili yapmış olduğu açıklamalar sonrası doğrudan ifade özgürlüğüne müdahale teşkil ettiğine hükmetti.

Canan Karatay’a ne oldu? Canan Karatay şu anda nerede? Canan Karatay mahkemesi nedir?

CANAN KARATAY ŞU ANDA NEREDE?

Mahkeme sonrası akıllara ‘Canan Karatay şu an nerede?’ sorusu gelirken, gündeme bomba gibi düşen karar sonrası Canan Karatay’dan da açıklamalar gelmeye başladı. Karatay, meslekten men cezasının yasal dayanağının olmadığını vurgulayarak dava sürecinin de halen daha devam ettiğini vurguladı.

Canan Karatay’a ne oldu? Canan Karatay şu anda nerede? Canan Karatay mahkemesi nedir?

Bilimin farklı düşüncelerin çatışmasıyla gelişeceğine inandığını ifade eden Prof. Dr. Karatay, tıbbın artık bir 'ticaret' olduğunu belirtti. Karatay, “Herkesin fikri değişiktir ve değişik olmalıdır. Bilim değişik fikirlerle çatışarak gelişir. Benim söylediklerime karşı hiçbir argüman ileri sürmüyorlar, yalnız susayım istiyorlar, konuşmayayım istiyorlar. Neden? Çünkü tıp bir ticaret oldu artık. O ticarete hizmet ediyorlar ve gayet güzel de söylediler: 'Onu konuşturmayın; o konuşunca satışlarımız yüzde 30 düşüyor.' Çünkü tıp bir ticarettir artık.” dedi.

Canan Karatay’a ne oldu? Canan Karatay şu anda nerede? Canan Karatay mahkemesi nedir?

CANAN KARATAY MAHKEMESİ NEDİR?

Prof. Dr. Canan Karatay 2018 yılında aşılarla ilgili yaptığı konuşması sonrası, meslekten 1 ay men cezası almış daha sonrasında ise gerekli başvurularını yaparak Anayasa Mahkemesi’ne başvuru da bulunmuştu. Bunun ardından Anayasa Mahkemesi, Karatay'ın açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasını "ifade özgürlüğüne müdahale" olarak değerlendirerek, kararı bozdu. 

Canan Karatay’a ne oldu? Canan Karatay şu anda nerede? Canan Karatay mahkemesi nedir?

"Tıbbi açıklamalar nedeniyle verilen disiplin cezasının hukuki dayanağının ve müdahalenin gerekliliğinin yeterince ortaya konulmadığı" sonucuna varıldığını belirten AYM tarafından ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 14. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi.

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