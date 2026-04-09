Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

THY'den yeni rekor! Yolcu sayısı tam 7,2 milyona ulaştı

Türk Hava Yollarının (THY) yolcu sayısı mart ayında yüzde 16 artarak 7,2 milyona çıktı. THY, Mart ayında yüzde 16 artışla 7,2 milyon barajını aştı. Dev havayolu şirketinin 2026 trafik sonuçları açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
THY'den yeni rekor! Yolcu sayısı tam 7,2 milyona ulaştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 10:09

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformunda () Mart 2026 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, şirketin Mart 2025 döneminde 6,2 milyon olan yolcu sayısı, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 16 artarak 7,2 milyona çıktı.

HABERİN ÖZETİ

THY'den yeni rekor! Yolcu sayısı tam 7,2 milyona ulaştı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Türk Hava Yolları (THY), Mart 2026 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.
Mart 2026'da yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 7,2 milyona ulaştı.
Yolcu doluluk oranı 6,1 puan artışla yüzde 83,6'ya yükseldi.
Toplam Arz Edilen Koltuk Kilometre (AKK) yüzde 8,7 artışla 22,8 milyar olarak gerçekleşti.
Taşınan Kargo-Posta miktarı yüzde 8,8 artarak 198,3 bin tona çıktı.
Şirketin filosundaki uçak sayısı yüzde 11,9 artarak 528'e ulaştı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
THY'den yeni rekor! Yolcu sayısı tam 7,2 milyona ulaştı

Yolcu doluluk oranı, Mart 2026 döneminde 2025 yılının aynı dönemine göre 6,1 puan artarak yüzde 83,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 5,9 puan artışla yüzde 83,7'ye, yurt içi yolculuk doluluk oranı 8 puan yükselerek yüzde 82,3'e ulaştı.

THY'den yeni rekor! Yolcu sayısı tam 7,2 milyona ulaştı

Mart 2025'te 20,9 milyar olan Toplam Arz Edilen Koltuk Kilometre (AKK), bu yılın aynı döneminde yüzde 8,7 artışla 22,8 milyar olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo-Posta yüzde 8,8 artarak 182,2 bin tondan 198,3 bin tona çıktı. 2026 Mart sonundaki şirketin filosundaki uçak sayısı yüzde 11,9 artarak 472'den 528'e çıktı.

VeriMart 2025Mart 2026Değişim (Yüzde)Değişim (Puan)
Yolcu Sayısı6,2 Milyon7,2 Milyon+16%
Yolcu Doluluk Oranı 83,6% +6,1
Yurt Dışı Doluluk Oranı 83,7% +5,9
Yurt İçi Yolculuk Doluluk Oranı 82,3% +8
Toplam Arz Edilen Koltuk Kilometre (AKK)20,9 Milyar22,8 Milyar+8,7%
Taşınan Kargo-Posta182,2 Bin Ton198,3 Bin Ton+8,8%
Uçak Sayısı (Filo)472528+11,9%
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekliliğiniz bir gecede iptal olabilir! Özgür Erdursun uyardı: Ödenen tüm paralar faiziyle geri alınıyor
Bakan Bolat duyurdu: Portekiz'den Türk şirketlerine 60 milyar euroluk fırsat
ETİKETLER
#Türk Hava Yolları
#havaçılık
#kap
#Yolcu Trafiği
#Filo Gelişimi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.