Ekonomi
THY'den yeni uygulama: Uçuşta ikram almayanlar için bağış

Türk Hava Yolları, uçuşlarında ikram almama kararını bildirme uygulamasını başlattı. İç hat ve dış hatlarda yemek tercih etmeyen yolcular bağışta bulunabilecek.

(THY), uçuşta ikram almayacağını önceden bildiren yolcular adına iç hat uçuşlarında Türkiye Kızılay Derneğine (Türk Kızılay), dış hat uçuşlarında ise Yeryüzü Doktorları Derneğine yapacağını duyurdu.

THY UÇUŞLARINDA "YEMEKSİZ UÇUŞ" DÖNEMİ

THY'nin internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, yeni devreye alınan uygulama ile internet sitesi ve mobil uygulamada "rezervasyonu yönet" kısmında yemek seçimini yaparken "yemeksiz uçuş" seçeneğini işaretleyen yolcular adına yardım derneklerine bağışta bulunulacak.

THY'den yeni uygulama: Uçuşta ikram almayanlar için bağış

UÇAKTA İKRAM İSTEMEYENLER BAĞIŞ YAPABİLECEK

Bu kapsamda, uçuşta ikram almayacağını önceden bildiren yolcular adına iç hat uçuşlarında Türkiye Kızılay Derneğine, dış hat uçuşlarında ise Yeryüzü Doktorları Derneğine bağış yapılacak.

