THY'nin taşıdığı yolcu sayısı 10 ayda 75,6 milyona ulaştı

Türk Hava Yolları (THY), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 2025 Ekim ile ocak-ekim dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre, THY'nin toplam yolcu sayısı, ocak-ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 75 milyon 602 bine çıktı. Geçen yıl ocak-ekimde 26 milyon 257 bin olan dıştan dışa transfer yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 12,2 artışla 29 milyon 459 bine yükseldi.

Söz konusu dönemde yolcu doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artarak yüzde 83,1 olurken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,8, yurt içi yolcu doluluğu da yüzde 86,2 seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin geçen yıl ocak-ekim döneminde 212,6 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometresi (AKK), bu yılın aynı döneminde yüzde 7,1 artarak 227,6 milyara yükseldi. Taşınan kargo ve posta hacmi, geçen yıl ocak-ekim döneminde 1,7 milyon tonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 6,7 artarak 1,8 milyon tona çıktı. Şirketin ekim sonu itibarıyla filodaki uçak sayısı 504 oldu.

EKİM AYI SONUÇLARI

THY'nin Ekim 2024'te 7 milyon 150 bin olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 19,1 artarak 8 milyon 514 bine yükseldi. Ekimde dıştan dışa transfer yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artışla 3 milyon 173 bin olarak gerçekleşirken, yolcu doluluğu 2 puan artarak yüzde 84,7 oldu.

Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 84,6, yurt içi doluluk oranı da yüzde 85,9 olarak kaydedildi. Şirketin geçen yıl ekimde 21,8 milyar olan AKK'si, geçen ay yüzde 11,7 artışla 24,3 milyara yükseldi. Taşınan kargo ve posta hacmi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 192,8 bin tonu aştı.