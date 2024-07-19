Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı! Schengen vizesi için harekete geçtiler

19 Temmuz 2024 11:02 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 11:20

Çin ve AB gerildi misilleme geldi! İki blok ticaret savaşına artık daha yakın

Çin ve AB gerildi misilleme geldi! İki blok ticaret savaşına artık daha yakın

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı HaberTürk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Schengen vizesinin Türk vatandaşlarına verilmemesi hakkında konuşan Bolat, vize konusunda ikili bazda üye ülkeleri sıkıştırdıklarını ifade etti.

SCHENGEN VİZESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Schengen vizesi nedeni ile yaşanan ticari ve turistik aksamaların giderilmesi için harekete geçtiklerini açıkladı.

Ömer Bolat, Türkiye’den yapılan vize başvurularına en yüksek ret Almanya’da diyerek şöyle konuştu;

"Fast track vize' için harekete geçtik. Vizede Türkiye’den başvurularda en yüksek ret Almanya’da. Vize konusunda ikili bazda üye ülkeleri sıkıştırıyoruz, yeni mekanizmalar geliştirmelerini istedik. Vizede Türkiye’den başvurularda ret oranının yüzde 16 olduğu söylendi.

YÜZDE 10 İHRACAT ARTIŞ HEDEFİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ayrıca temmuz ayında turizmdeki artış nedeniyle ihracatta yüzde 10 artış ve ithalatta ise yüzde 10 azalış beklendiğini dile getirdi.

Bolat, mayıs ayında ihracat rekorları kırıldığını, haziranda Kurban Bayramı tatili nedeni ile sınırlı bir düşüş yaşandığını belirterek temmuz ihracatının rekorla açıklanacağını ifade etti.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle;

"İhracat hedefi 267 milyar dolar. İhracatta yeni pazar arayışlarımız sürüyor. İhracatçılara destekler artırılarak devam ediyor. Çin ile ihracat 3 milyar, ithalat 46 milyar dolar.

CARİ AÇIK HEDEFİ 20-25 MİLYAR DOLAR

Yıl sonunda cari işlemler açığı hedefimiz 20-25 milyar dolar arasında. Kuru sürekli artırarak, TL’yi devalüe ederek rekabetçi olmamız mümkün değil. Ekonomi bir dengeler bütünüdür, sadece bir kesimin taleplerini karşılayarak hareket edemeyiz."

ÇİN İLE 3 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Çin ile 3 milyar dolar ihracatımız, 46 milyar dolar ithalatımız var. Şu anda Türkiye’de 50'den fazla anti-damping uygulamalarımız var. Aşırı talep, yetersiz arz, tedarik zincirlerinin kopması dünyada korkunç bir enflasyon getirdi. AB ile 211 milyar dolarlık dış ticaretimiz var, 105 milyar doları bizden onlara yapılan ihracat.

FAHİŞ FİYAT CEZA ÜST SINIRI YÜKSELDİ

Fahiş fiyata ceza uygulamasında üst sınır 101 milyon liraya çıkarıldı. Rekabet Kurulu'nun ilk 6 ayda uyguladığı ceza 41,1 milyar liraya ulaştı. Yaptığımız düzenlemelerle stoklanan 600 bin araç ortaya çıktı.

Son bir yılda temel gıdalarda çok yüksek artış yok. Bazı ürünlerin hasadıyla bir önceki hasadı arasındaki zamanda geçici fiyat yükselişleri oluyor. Enflasyonla mücadelede hazine ve maliye bakanlığı birinci sorumludur, biz destek veririz."