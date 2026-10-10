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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 12:09

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Şirketlere 2028’e kadar süre verildi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, şirketlerin sermaye kaybı veya borca batık olma durumlarının belirlenmesine ilişkin uygulamanın süresi 1 Ocak 2028 tarihine kadar uzatıldı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Şirketlere 2028’e kadar süre verildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 12:09

, 10 Ekim tarihli ve 33396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ değişikliğiyle, 6102 sayılı 'nun 376'ncı maddesi kapsamında şirketlerin sermaye kaybı veya borca batık olma durumlarının belirlenmesine ilişkin uygulama süresinin 1 Ocak 2028 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, şirketlerin sermaye kaybı veya borca batık olma durumlarının belirlenmesine ilişkin uygulama süresinin uzatıldığını açıkladı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "10 Ekim tarihli ve 33396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ değişikliğiyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamında şirketlerin sermaye kaybı veya borca batık olma durumlarının belirlenmesine ilişkin uygulamanın süresi 1 Ocak 2028 tarihine kadar uzatıldı. Düzenleme kapsamında, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderleri toplamının yarısı, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin hesaplamalarda dikkate alınmayacak. Söz konusu düzenlemeyle şirketlerin sermaye yapılarına ilişkin değerlendirmelerde belirli gider ve zarar kalemlerinin etkisinin sınırlandırılmasına yönelik uygulamanın devamı sağlanarak işletmelerin finansal durumlarını yönetmelerine ve faaliyetlerini sürdürülebilir bir yapıda devam ettirmelerine katkı sunulması amaçlanıyor" ifadelerine yer verildi.

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ETİKETLER
#Ticaret Bakanlığı
#türk ticaret kanunu
#Resmî Gazete
#Sermaye Kaybı
#Borca Batık
#Ekonomi
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