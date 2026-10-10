İş yerinde her mesajı okumak yasak! KVKK’dan milyonları ilgilendiren karar

Denetimin en temel şartı ÖNCEDEN BİLGİLENDİRME’dir. Ancak her bilgilendirme yeterli değildir:

Soyut Cümleler Geçersizdir: "Şirket e-Postaları denetlenebilir" şeklindeki genel duyurular kanunen geçersizdir.

Somut Aydınlatma Yapılacak: Denetim ne zaman, hangi amaçla, nasıl yapılacak? Trafik verisi mi incelenecek yoksa içerik mi? Veriler ne kadar saklanacak? Çalışanın hakları nelerdir? Tüm bunlar açık ve somut biçimde yazılacaktır.

Aydınlatma yapılmadığı takdirde çalışan, "Haberleşme hürriyetim güvence altındadır" beklentisine girer. Bu beklenti ihlal edilemez.

