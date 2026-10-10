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Benzine indirim geldi, motorine büyük zam: Araç sahipleri dikkat!

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 12:01
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1
akaryakıt indirim

Akaryakıt fiyatlarında tabelalar yeniden değişti. Benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılırken motorine 6 lira 50 kuruş zam geldi. 10 Ekim itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.

2
Akaryakıt tabelaları

Akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti. Benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılırken motorine ortalama 6 lira 50 kuruş zam geldi. 10 Ekim 2026 Cumartesi günü itibarıyla pompaya yansıdı.
 

3
BENZİNE İNDİRİM GELDİ

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapıldı. Fiyat değişikliği, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü itibarıyla akaryakıt istasyonlarının pompa fiyatlarına yansıdı.

 

4
İndirimin ardından benzinin litresi

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 83,80 liraya, Ankara'da 84,80 liraya, İzmir'de ise 85,10 liraya geriledi.

 

5
MOTORİNE ZAM GELDİ

MOTORİNE ZAM GELDİ

Öte yandan motorine zam geldi. Motorinin litre fiyatında yaklaşık 6,50 liralık artış yaşandı. Fiyat değişikliği, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü itibarıyla akaryakıt istasyonlarının pompa fiyatlarına yansıdı.
 

6
Zam sonrası motorinin litresi

Zam sonrası motorinin litresi İstanbul'da 96,60 liraya, Ankara'da 97,70 liraya, İzmir'de ise 98,00 liraya yükseldi.
 

7
10 EKİM 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

10 EKİM 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin, motorin ve LPG fiyatları dağıtım şirketine, istasyona ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
 

8
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 10 Ekim 2026 tarihli güncel fiyat listeleri;

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 10 Ekim 2026 tarihli güncel fiyat listeleri;

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 83,80 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 41,20 TL

 

9
İstanbul Anadolu Yakası

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 83,60 TL

Motorin: 96,50 TL

LPG: 40,60 TL
 

10
Ankara

Ankara

Benzin: 84,80 TL

Motorin: 97,70 TL

LPG: 41,29 TL
 

11
İzmir

İzmir

Benzin: 85,10 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,20 TL

 

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