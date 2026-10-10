Benzine indirim geldi, motorine büyük zam: Araç sahipleri dikkat!

Akaryakıt fiyatlarında tabelalar yeniden değişti. Benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılırken motorine 6 lira 50 kuruş zam geldi. 10 Ekim itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.