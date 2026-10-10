Benzine indirim geldi, motorine büyük zam: Araç sahipleri dikkat!

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İstanbul
Akaryakıt fiyatlarında tabelalar yeniden değişti. Benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılırken motorine 6 lira 50 kuruş zam geldi. 10 Ekim itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.
Akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti. Benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapılırken motorine ortalama 6 lira 50 kuruş zam geldi. 10 Ekim 2026 Cumartesi günü itibarıyla pompaya yansıdı.
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim yapıldı. Fiyat değişikliği, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü itibarıyla akaryakıt istasyonlarının pompa fiyatlarına yansıdı.
İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 83,80 liraya, Ankara'da 84,80 liraya, İzmir'de ise 85,10 liraya geriledi.
Öte yandan motorine zam geldi. Motorinin litre fiyatında yaklaşık 6,50 liralık artış yaşandı. Fiyat değişikliği, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü itibarıyla akaryakıt istasyonlarının pompa fiyatlarına yansıdı.
Zam sonrası motorinin litresi İstanbul'da 96,60 liraya, Ankara'da 97,70 liraya, İzmir'de ise 98,00 liraya yükseldi.
Benzin, motorin ve LPG fiyatları dağıtım şirketine, istasyona ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 10 Ekim 2026 tarihli güncel fiyat listeleri;
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 83,80 TL
Motorin: 96,60 TL
LPG: 41,20 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 83,60 TL
Motorin: 96,50 TL
LPG: 40,60 TL
Ankara
Benzin: 84,80 TL
Motorin: 97,70 TL
LPG: 41,29 TL
İzmir
Benzin: 85,10 TL
Motorin: 98,00 TL
LPG: 41,20 TL