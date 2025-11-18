Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ticaret Bakanlığı personel arıyor! 60 kişi istihdam edilecek

Ticaret Bakanlığı, personel alımı için Resmi Gazete'de ilan yayımladı. Buna göre, 60 ticaret uzman yardımcısı, Bakanlığın merkez teşkilatında görev almak üzere genel idare hizmetleri sınıfından 8'inci ve 9'uncu derece kadrolara istihdam sağlanacak.

Ticaret Bakanlığı personel arıyor! 60 kişi istihdam edilecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 08:57
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 09:11

, tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, söz konusu 60 ticaret uzman yardımcısı, Bakanlığın merkez teşkilatında edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfından 8'inci ve 9'uncu derece kadrolara atanacak.

Ticaret Bakanlığı personel arıyor! 60 kişi istihdam edilecek

Giriş sınavı için başvurular, 10-19 Aralık döneminde e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek. Postayla veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Ticaret Bakanlığı personel arıyor! 60 kişi istihdam edilecek

SINAV ANKARA'DA YAPILACAK

Giriş sınavı, önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak 'da yapılacak. Yazılı sınav, 18 Ocak 2026'da gerçekleştirilecek. Sınav yeri ve saati, adayların sınava giriş belgelerinde belirtilecek.

Sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucuyla birlikte Bakanlığın kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek. Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Ticaret Bakanlığı personel arıyor! 60 kişi istihdam edilecek

Yazılı sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden her konu grubundan en az 60 puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 olması şartı aranacak. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için de Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.

