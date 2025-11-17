Emekli ve memura yılbaşı sürprizi! İsa Karakaş net kulis bilgisi açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Memur ve Emekli Sandığına bağlı milyonlarca memur emeklisi 2026 Ocak ayında toplu sözleşmede belirlenen oranlar dışında iyileştirme bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklileri için yeni yılda gelecek iyileştirme ve zam hakkında kritik açıklamalar yaptı.
Memur ve emekli için yeni yılda alacağı zam oranına ilişkin gelişmeleri ve kulis bilgileri paylaşan Karakaş, "En son Temmuz 2025'te memur ve emekli maaşlarına %15,57 zam yapılmıştı. Ama yine enflasyonun altında kaldı! Zira son 3 dönemde (Temmuz 2024: %5,42; Ocak 2025: %4,21; Temmuz 2025: %1,10) hep aynı hikâye: maalesef toplu sözleşme zincirleri memur emeklisini de aşağı çekiyor" diyerek geçen yıl yapılan zam oranlarına dikkat çekti.
Karakaş, üç dönem TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyonun altında güncelleme ile karşı karşıya kalan memur ve emeklisine ocak ayında iyi haberin geleceğini bildirerek, "Temmuz-Ağustos-Eylül kümülatif zam oranı %7,5'ti. Ekim ayı enflasyonun da ilavesiyle bu oran %10,25'e çıktı. Bugün itibarıyla bu oran SSK+Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen 4 aylık enflasyonunu oluşturmaktadır. Son dört ayın verilerine göre yapılacak güncellemede %16,55'lik zam + 1000 TL taban artışı garanti" dedi.
Ayrıca "Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini %31-33 aralığında kalırsa, zam %18,5-20 bandına çıkabilir. Üstelik 1000 TL'lik seyyanen taban ödemesiyle (özellikle emeklilerde) %20'yi aşmak mümkün. Eski emekli sandığı kuralları burada devreye giriyor: Memurlardan farklı yansıma, cepleri minik de olsa biraz daha doldurabilir" diyerek emekli ve çalışanlar için çok kritik bilgiler paylaştı.
"Kulislerde net mesaj: "Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar." Ne refah payı, ne ilave kuruş-sadece zorunlu güncelleme" diyen Karakaş, toplu sözleşmede ne varsa sadece bunların memurlara ve emeklisine verileceğini ve ilave iyileştirme olmayacağını söyledi.
Karakaş, seyyanen zam bekleyen emekliye şöyle seslendi: Değerli memur ve memur emeklisi kardeşlerim, rakamlar %18,5-20 arası bir nefes vadediyor, ama enflasyon canavarı hâlâ kapıda. Seyyanen zam bu yılbaşında da beklemeyin"