Emekli ve memura yılbaşı sürprizi! İsa Karakaş net kulis bilgisi açıkladı

Memur ve emekli için yeni yılda alacağı zam oranına ilişkin gelişmeleri ve kulis bilgileri paylaşan Karakaş, "En son Temmuz 2025'te memur ve emekli maaşlarına %15,57 zam yapılmıştı. Ama yine enflasyonun altında kaldı! Zira son 3 dönemde (Temmuz 2024: %5,42; Ocak 2025: %4,21; Temmuz 2025: %1,10) hep aynı hikâye: maalesef toplu sözleşme zincirleri memur emeklisini de aşağı çekiyor" diyerek geçen yıl yapılan zam oranlarına dikkat çekti.

