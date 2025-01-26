Ticaret Bakanlığı’ndan 8 milyar dolarlık hedef: e-Ticaretin gücü sınırları aşıyor

26 Ocak 2025 12:34 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 12:53

Türkiye’nin e-ihracat hedefleri büyüyor. Ticaret Bakanlığı’ndan rekor hedef geldi. Türkiye'nin e-ihracatının genel ihracat içindeki payının 2022'de 2,2 milyar dolarla yüzde 0,90 iken, 2023'te 5 milyar dolarla yüzde 2,12'ye, 2024'te de 6,4 milyarla yüzde 2,6'ya çıktı. E-ihracatta zirveye doğru 2025 hedefi belli oldu.

Ticaret Bakanlığı 2025 yılı e-ihracat hedefini belirledi. 2025 hedefi ekonomiyi şekillendirecek. Bu yıl ekonomiye 8 milyar dolarlık katkı bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN E-İHRACAT 2025 İÇİN BÜYÜK HEDEF

Ticaret Bakanlığı, e-ihracatın ekonomiye sağladığı katkının artmasını sağlamak amacıyla bu yıl için e-ihracat hacmini 8 milyar dolar olarak belirledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin e-ihracatının genel ihracat içindeki payının 2022'de 2,2 milyar dolarla yüzde 0,90 iken, 2023'te 5 milyar dolarla yüzde 2,12'ye, 2024'te de 6,4 milyarla yüzde 2,6'ya çıktığına işaret edildi.

E-İHRACAT İÇİN 320 MİLYON LİRALIK DESTEK

Açıklamada, destek paketi kapsamında bugüne kadar 207 şirket, 2 pazar yeri, 6 perakende e-ticaret sitesi ve 9 e-ihracat konsorsiyumuna yönelik 320 milyon liralık destek sağlandığı vurgulandı.

"e-İhracatın ekonomimize sağladığı katkının her geçen gün artmasını sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 2025'te e-ihracat hacmimizi 8 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemekteyiz." açıklaması yapıldı.

Bu kapsamda, e-ihracat potansiyeli yüksek olan İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinden;

Birleşik Arap Emirlikleri,

Katar,

Kuveyt,

Nijerya,

Suudi Arabistan'ı hedef ülkeler listesine ekledi.

Bu ülkelere yönelik faaliyetlerde ilave yüzde 20 destek imkanı sağlandı. Öte yandan ABD ve Kanada'da öncü pazar yerleri için komisyon giderleri destek kapsamına alındı. Çin, Rusya ve Latin Amerika'da faaliyet gösteren 18 farklı pazar yeri ile 5 farklı sosyal medya ve arama motoru reklam platformlarına yönelik kılavuzların yayımlandı.