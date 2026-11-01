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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 12:02

Ticaret Bakanlığı'ndan dev mağaza zincirine ceza: 'LIFE IN' markalı yağlara ayçiçek yağı karıştırıldığı tespit edildi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satan ünlü bir mağaza zincirinde satılan "LIFE IN" markalı yağ ürünlerinde yanıltıcı tanıtım yapıldığını saptadı. Çay ağacı, lavanta ve kekik gibi yağ ambalajlarında tek bir içerik izlenimi verilmesine rağmen üründe ayçiçek yağı kullanıldığı belirlenerek reklamları durdurma cezası verildi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Ticaret Bakanlığı'ndan dev mağaza zincirine ceza: 'LIFE IN' markalı yağlara ayçiçek yağı karıştırıldığı tespit edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 12:02

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri , konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve yanıltıcı tanıtımlara karşı korunması amacıyla denetimlerin sürdürüldüğünü belirtti. Kaplan, tarafından yapılan incelemede, özellikle alışveriş merkezlerindeki mağazalarında ve kişisel bakım ürünleri satan bir mağazalar zincirinin LIFE IN markalı çeşitli yağ ürünlerinin ambalajlarında yanıltıcı izlenim oluşturulduğunun tespit edildiğini bildirdi. İncelemelerde çay ağacı, lavanta, kekik, nane, okaliptus, portakal, biberiye ve gül yağı adıyla satışa sunulan ürünlerin içeriklerinde ayçiçek yağı da bulunduğunun belirlendiğini aktaran Kaplan, ambalajlarda kullanılan ifadeler ve görsellerle ürünlerin yalnızca adı belirtilen yağdan oluştuğu izleniminin oluşturulduğunun değerlendirildiğini kaydetti.

Ticaret Bakanlığı'ndan dev mağaza zincirine ceza: 'LIFE IN' markalı yağlara ayçiçek yağı karıştırıldığı tespit edildi

REKLAMLARI DURDURMA CEZASI VERİLDİ

Söz konusu tanıtımların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı bulunduğunu belirten Kaplan, Reklam Kurulu tarafından reklamları durdurma cezası uygulanmasına karar verildiğini ifade etti. Kaplan, tüketicilerin doğru bilgiye ulaşması ve alışverişlerinde yanıltıcı tanıtımlarla karşılaşmaması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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#kozmetik
#Ticaret Bakanlığı
#reklam kurulu
#Bekir Kaplan
#Life In
#Ekonomi
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