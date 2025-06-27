Ticaret Bakanlığı'ndan ev sahiplerine kritik uyarı!

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ev sahiplerinin taşınmaz ilanlarında yapılan rakam değişiklikleri hakkında sert uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürcan, "Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı tarihten sonra 21 taşınmaz sahibinin ilan fiyatında, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan şekilde fiyat artışı yaptığı tespit edilmiş, bu kapsamda ilgili emlak sahiplerinin her biri hakkında 200 bin TL olmak üzere toplam 4,2 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." dedi.

Bakanlık, elektronik ortamda yayımlanan taşınmaz ilanlarının düzenli olarak ihbar, inceleme ve analizlere tabi tutulduğunu;ve piyasa dengesini değiştirecek fiyatlamalara karşı karşı gerekli tüm tedbirlerin hızla alınacağını hatırlattı.

https://x.com/mahmutgurcan/status/1938492046467064253?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1938492046467064253%7Ctwgr%5E3d8adc4259ce568cec7d275a2357599fc79ebb52%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ntv.com.tr%2Fntvpara%2Fev-sahiplerine-uyarifiyat-artisi-yapanlara-200-bin-tl-cezaTVmopcVBDECSXdOI8qd7_Q