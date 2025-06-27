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 | Bengü Sarıkuş

Ticaret Bakanlığı'ndan ev sahiplerine kritik uyarı!

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, internet ortamında yayımlanan taşınmaz ilanlarında, genel ekonomik verilerle uyumsuz ve haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarını mercek altına alındığını açıkladı.

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Ticaret Bakanlığı'ndan ev sahiplerine kritik uyarı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 10:53

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ev sahiplerinin taşınmaz ilanlarında yapılan rakam değişiklikleri hakkında sert uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürcan, "Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı tarihten sonra 21 taşınmaz sahibinin ilan fiyatında, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan şekilde fiyat artışı yaptığı tespit edilmiş, bu kapsamda ilgili emlak sahiplerinin her biri hakkında 200 bin TL olmak üzere toplam 4,2 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." dedi.

Ticaret Bakanlığı'ndan ev sahiplerine kritik uyarı!

Bakanlık, elektronik ortamda yayımlanan taşınmaz ilanlarının düzenli olarak ihbar, inceleme ve analizlere tabi tutulduğunu;ve piyasa dengesini değiştirecek fiyatlamalara karşı karşı gerekli tüm tedbirlerin hızla alınacağını hatırlattı.

https://x.com/mahmutgurcan/status/1938492046467064253?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1938492046467064253%7Ctwgr%5E3d8adc4259ce568cec7d275a2357599fc79ebb52%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ntv.com.tr%2Fntvpara%2Fev-sahiplerine-uyarifiyat-artisi-yapanlara-200-bin-tl-cezaTVmopcVBDECSXdOI8qd7_Q

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